Regno Unito: il numero di acquirenti di auto è aumentato dopo il secondo lockdown

Il numero di persone che decidono di acquistare un’auto è aumentato notevolmente dopo che il Regno Unito è uscito dal secondo lockdown di novembre. Questa notizia è stata diffusa nelle scorse ore da Auto Trader.

Nella settimana in cui hanno riaperto le concessionarie (2-7 dicembre), il portale Web ha notato che circa 1,1 milioni di persone hanno visitato il suo servizio online quotidianamente, rappresentando una crescita del 20%. Il numero di lead inviate agli showroom dalle pagine pubblicitarie di Auto Trader è cresciuto del 19% nello stesso periodo. Le auto con età compresa tra uno e cinque anni hanno suscitato l’interesse maggiore, con un aumento del 27% delle lead generate giornalmente.

Richard Walker, responsabile di Auto Trader, ha detto: “Dai comportamenti e dalle tendenze che stiamo monitorando sul nostro mercato, nonché dai feedback che stiamo ricevendo dai nostri partner rivenditori, le ultime restrizioni hanno fatto ben poco diminuire la domanda. È molto rassicurante vedere, che mentre ci avviciniamo al periodo chiave delle vendite dell’anno, il mercato si trova in una posizione così forte”.

Walker ha proseguito dicendo: “Tuttavia, con il 53% degli acquirenti di gennaio alla ricerca della prossima auto a dicembre, è fondamentale che i rivenditori sfruttino l’opportunità ora e si assicurino che le loro scorte siano visibili ai milioni di acquirenti di auto che visitano il nostro mercato. Come parte del nostro continuo supporto al settore in queste circostanze eccezionali, non è previsto alcun addebito per pubblicizzare auto nuove o usate su Auto Trader durante il mese di dicembre, quindi invitiamo tutti i nostri clienti ad iniziare questo 2021 mostrando tutto le loro auto disponibili“.

Auto Trader ha dichiarato che c’è stato il consueto rallentamento delle vendite di auto nel quarto trimestre in quanto diversi consumatori spendono per il Natale prima di cambiare la propria auto. Tra dicembre 2019 e gennaio 2020, le visite agli annunci presenti sul sito Web sono aumentate del 26%, gli utenti giornalieri del 31% (in media), il tempo trascorso sul portale Internet del 35% e le lead inviate ai rivenditori del 36%.

