Citroën C3 Aircross: debutta in Spagna il BlueHDi 110 da 1.5 litri

L’arrivo sul mercato della Citroën C3 Aircross rappresenta una boccata d’aria fresca per la casa automobilistica francese. Se non fosse stato per questo modello, le vendite sarebbero diminuite in Spagna poiché la sua gamma non attirava molto gli acquirenti del paese.

Nelle scorse ore, il produttore francese ha deciso di aggiornare la gamma della C3 Aircross introducendo una nuova opzione equipaggiata dal motore diesel BlueHD 110 da 1.5 litri con potenza di 110 CV che offre prestazioni migliori e allo stesso tempo riduce le emissioni di CO2 rispetto al predecessore. Accanto al propulsore troviamo un cambio manuale a 6 rapporti che scarica la potenza sulle ruote anteriori.

Citroën C3 Aircross: la gamma spagnola si aggiorna con il nuovo BlueHDi 110 da 1.5 litri

Questo aggiornamento non porta alcun cambiamento a livello estetico per la Citroën C3 Aircross in quanto il nuovo restyling dovrebbe debuttare nel corso del 2021. La vettura viene venduta in Spagna in quattro diversi allestimenti chiamati Live Pack, Feel, Shine e C-Series. Il modello di accesso propone di serie aria condizionata, sensore di luce, riconoscimento dei segnali stradali, cruise control adattivo e avviso di cambio involontario della corsia.

L’allestimento Feel aggiunge sensori di parcheggio posteriori, specchietti retrovisori esterni con chiusura elettrica e funzione di riscaldamento e il pacchetto Look SUV. La C3 Aircross Shine comprende sedile passeggero anteriore ribaltabile, tetto bicolore in nero perla, cerchi in lega da 17”, retrocamera e accesso/avviamento senza chiavi.

Al top della gamma della Citroën C3 Aircross troviamo la versione C-Series. Questa include sedile posteriore pieghevole 2/3-1/3, fendinebbia e il pacchetto Look SUV. Non mancano cerchi in lega da 16”, tetto bicolore in nero perla e climatizzatore automatico. In termini di comfort, abbiamo bracciolo centrale per guidatore e passeggero, alzacristalli posteriori elettrici e vetri posteriori oscurati.

Il nuovo motore BlueHDi 110 da 1.5 litri è disponibile al prezzo di 19.640 euro nella versione Feel, 21.940 euro in quella Shine e 21.990 euro in quella C-Series (che sarebbe la variante più costosa).

