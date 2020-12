Ram riuscirà a concludere un altro anno in seconda posizione?

L’anno scorso, Ram ha raggiunto un traguardo molto importante in quanto è riuscito a rubare per la prima volta il secondo posto a Chevrolet e al suo pick-up Silverado, in termini di vendite negli Stati Uniti.

Nel 2019, le immatricolazioni di pick-up Ram sono aumentate del 18% rispetto al 2018 con 633.394 esemplari venduti negli USA mentre il Silverado ha registrato vendite del 2,55% in meno con 570.639 pick-up immatricolati. La situazione è cambiata nel terzo trimestre di quest’anno con lo Chevrolet Silverado che si è ripreso la seconda posizione.

Ram: i pick-up del brand di FCA potrebbero posizionarsi al secondo posto negli USA

Da gennaio ad ottobre, Chevrolet ha venduto 409.967 Silverado rispetto ai 402.410 pick-up Ram, quindi parliamo di 7557 esemplari in più. Durante il terzo trimestre del 2020, 145.525 Chevrolet Silverado hanno trovato nuove case mentre Ram ha venduto 156.157 pick-up, superando il modello di Chevrolet di 10.632 unità.

Quest’ultimo trimestre sarà sicuramente interessante perché entrambe le case automobilistiche americane hanno introdotto delle novità con il lancio del model year 2021 che sono arrivati nelle concessionarie statunitensi nelle ultime settimane. Allo stesso tempo, anche Ford ha lanciato un nuovo F-150 che è arrivato da poco negli showroom della nazione.

Un altro dato interessante è che fino al terzo trimestre di quest’anno, tutti i produttori di pick-up hanno registrato una diminuzione a due cifre ad eccezione di General Motors. Le vendite dello Chevrolet Silverado sono rimaste sostanzialmente invariate fino al Q3 2020 mentre addirittura il Sierra ha registrato una crescita del 6,7% rispetto al terzo trimestre del 2019.

A questo punto, molti si chiedono se Ram riuscirà a superare Chevrolet in quest’ultimo trimestre del 2020 per conquistare il secondo posto per due anni consecutivi. La risposta arriverà all’inizio di gennaio 2021.

