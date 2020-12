Mike Manley sarà il nuovo numero uno di Ferrari?

L’amministratore delegato di Fiat Chrysler Mike Manley è in pole position per assumere il posto di numero uno della Ferrari. Lo ha rivelato sabato il quotidiano italiano Il Messaggero in un rapporto non confermato. Ferrari e Fiat per il momento hanno rifiutato di commentare questa indiscrezione.

Sarà Mike Manley il nuovo numero uno di Ferrari al posto di Louis Camilleri?

Louis Camilleri si è ritirato con effetto immediato come amministratore delegato della Ferrari nella tarda serata di giovedì per motivi personali, dopo essere stato nel ruolo per quasi due anni e mezzo. Da allora i giornali italiani hanno speculato su una serie di possibili successori. Secondo Il Messaggero, una riunione del consiglio di amministrazione alla Ferrari la prossima settimana potrebbe nominare un nuovo CEO.

La Ferrari terrà una riunione del consiglio pre-programmata martedì. Ricordiamo che il gruppo Fiat Chrysler si fonderà con la casa automobilistica francese PSA Group entro la fine del primo trimestre del prossimo anno e il lavoro principale nel nuovo gruppo, Stellantis, sarà assunto dal CEO di PSA Carlos Tavares. Dunque per Mike Manley in futuro si potrebbe prospettare il ruolo di numero uno della Ferrari.

