Hai il Foglio rosa che ti permette di guidare l’auto con un esperto accanto. Hai passato l’esame di teoria per prendere la patente B delle auto. E ora sei bloccato. Perché? Attese estenuanti per fare l’esame pratico di guida. Un po’ in tutta Italia, causa Covid. Ma già prima del coronavirus le cose andavano male, visto che c’è poco personale. Chi è andato in pensione non è stato sostituito.

Attese estenuanti per fare l’esame pratico di guida: flashmob Torino

Ecco perché a Torino le autoscuole hanno organizzato un flashmob. Si sono date appuntamento davanti agli uffici della Motorizzazione per raggiungere la centrale Piazza Castello dove hanno protestato contro la situazione esami del tutto paralizzata. Ci sono 30 esaminatori in organico ma ne escono solo due per fare esami. Se consideriamo che i Fogli rosa attivi (che sono gli allievi in attesa di sostenere gli esami di guida) sono 13500, ma vengono forniti circa 1.800 esami al mese, quanto tempo è necessario per smaltire l’arretrato?

Ma il peggio deve arrivare: altri Fogli rosa

Senza considerare però, che nel frattempo, quel numero di 13.550 crescerà ancora, perché ci saranno altri allievi che sosterranno l’esame di teoria ed entreranno, pertanto, nel gruppo di allievi in attesa di esame di guida.

Famiglie esasperate dall’attesa, che se la prendono spesso con le autoscuole: queste passano più tempo a rispondere ai messaggi degli allievi, che a fare il loro lavoro di istruzione alla guida.

Proroga validità Fogli rosa nel 2021

Per porre qualche piccolo rimedio, una toppa, i Fogli rosa valgono di più: lo stabilisce il ministero dei Trasporti. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (Foglio rosa) sono prorogate sino al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. E quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità.

Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui Foglio rosa è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, godono della proroga al 3 maggio 202. A decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

