Nuove proroghe Covid per patente e Foglio rosa: circolare del 4 dicembre 2020

Nuove proroghe Covid per patente e Foglio rosa: sta tutto scritto nella circolare del ministero dei Trasporti del 4 dicembre 2020. Il problema nasce dal fatto che si sovrappongono regole italiane a regole dell’Unione europea.

Nuove proroghe Covid per patente e Foglio rosa: occhio alle date

Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa. La validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi. Decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione). Sul suolo nazionale. La validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i 7 mesi successivi alla data di scadenza. Sono sospesi termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (Foglio rosa) sono prorogate sino al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. E quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità. Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui Foglio rosa è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, godono della proroga al 3 maggio 202. A decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

Certificati medici per guidare: le proroghe

Vediamo cosa succede ai certificati medici, rilasciati dai sanitari per essere allegati a un’istanza di conseguimento della patente di guida. Il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021. Conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza.

