Leasys accende la rivoluzione della mobilità anche in Portogallo e Danimarca

Leasys, filiale di FCA Bank e leader nella mobilità a 360 gradi, rafforza la sua strategia di espansione in Europa annunciando il suo ingresso in Danimarca e Portogallo. Si tratta di un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione dell’Azienda, avviato nel 2017 e che ha visto l’istituzione di operazioni in 8 paesi, con le sue soluzioni di mobilità all’avanguardia e servizi esclusivi guidati dall’innovazione digitale.

Sotto la guida di Bruno Lourenço in Portogallo e di Niels Bjørn Jacobsen in Danimarca, Leasys porterà i suoi servizi di mobilità “da un minuto a una vita” anche in questi due nuovi paesi europei che, come gli altri, saranno coinvolti anche nella flotta processo di elettrificazione e apertura dei Leasys Mobility Store, i mobility shop in cui vengono presentati tutti i prodotti Leasys e FCA Bank.

Leasys è pronta a raccogliere di petto la sfida rappresentata dall’espansione in Europa, grazie ad una lunga esperienza maturata in Italia e all’estero, che l’ha portata a sviluppare e gestire una flotta di 350.000 veicoli e oltre 70.000 clienti in tutta Europa.

Leader di mercato in Italia per numero di immatricolazioni auto, con una quota di mercato del 21% e tra i primi 10 fornitori di mobilità in Spagna e Francia, Leasys punta ad essere operativa in 13 paesi entro il 2021, con una flotta totale di 400.000 veicoli e aumentando il numero di negozi a 1.500.

“Il Portogallo e la Danimarca sono due ulteriori indicatori nella nostra strategia più ampia per raggiungere una forte espansione in Europa in un momento cruciale per il mercato del noleggio”, ha affermato Alberto Grippo, CEO di Leasys.

“Il nostro obiettivo è consolidare il nostro ruolo di attore chiave della mobilità in Europa, migliorando ulteriormente la nostra competitività e la nostra offerta di prodotti innovativi, in modo da soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti internazionali”.

