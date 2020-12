Leasys lancia le nuove aste online dedicate ai privati su Clickar.com

Leasys lancia la prima piattaforma in Italia per le aste online per privati su Clickar.com, il portale dedicato alla compravendita dei veicoli usati o di fine noleggio. Grazie a questa esclusiva opportunità, disponibile al momento solo per il mercato italiano, Leasys offre anche ai clienti privati la possibilità di aggiudicarsi il miglior usato online, scegliendo tra una vasta gamma di veicoli disponibili alla vendita.

Leasys lancia la prima piattaforma in Italia per le aste online per privati su Clickar.com

Accedere alle aste online è molto semplice: basta entrare su clickar.com nella sezione “Aste online”/“privati” o direttamente dalla vetrina auto, e visualizzare il catalogo con i numerosi veicoli disponibili in asta. Se si trova il veicolo adatto alle proprie esigenze basterà effettuare la registrazione in pochi step e partecipare all’asta in corso con un clic.

Clickar.com è la piattaforma marketplace leader in Italia per la vendita dell’usato, con oltre 600.000 veicoli venduti sin dalla sua nascita. Facile e intuitiva, è in grado di offrire a tutti i target di clienti una vasta gamma di veicoli affidabili e in ottimo stato d’uso, visualizzabili nella vetrina digitale ad alta definizione e finanziabili grazie a FCA Bank.

Ti potrebbe interessare: Parte la nuova campagna MINI-MAXI di Clickar: usato garantito con finanziamento FCA Bank

Ti potrebbe interessare: La fusione PSA-FCA potrebbe consentire la produzione di Peugeot Landtrek in Messico

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI