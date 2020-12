Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti si ispira alla versione Quadrifoglio

Alfa Romeo ha annunciato nelle scorse ore il model year 2021 delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Per quanto riguarda il SUV, la casa automobilistica di Arese ha annunciato la nuova variante Veloce Ti. Questa è destinata a tutti coloro che cercano alcune caratteristiche presenti sulla top di gamma Quadrifoglio senza però spendere una fortuna.

Infatti, il nuovo Stelvio Veloce Ti si distingue per il suo look esterno ispirato alla versione high-end, composto da un nuovo paraurti posteriore e un nuovo diffusore e nuovi cerchi in lega da 21″ (una novità per il primo SUV del Biscione).

Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti: la nuova variente del SUV prende in prestito alcune caratteristiche dalla Quadrifoglio

L’abitacolo dell’Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti condivide ancora più dettagli con lo Stelvio Quadrifoglio tra cui i sedili sportivi in pelle e alcantara, alcuni inserti in vera fibra di carbonio e cielo nero. La versione Veloce Ti è dotata inoltre di cornici dei finestrini scure, vetri oscurati e badge esterni sempre scuri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, gli acquirenti europei possono scegliere un quattro cilindri turbo benzina da 2 litri che produce 280 CV e diesel da 2.2 litri che sviluppa 210 CV. Entrambi i propulsori sono abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale Q4 progettato dall’azienda.

Per il model year 2021, sia lo Stelvio che la Giulia sono disponibili con a bordo i più recenti servizi connessi del Biscione come ad esempio la possibilità di condividere la connessione Internet con un massimo di otto dispositivi, di individuare la posizione esatta del veicolo e altro ancora.

Inoltre, abbiamo a bordo un pacchetto di assistenza alla guida di Livello 2 che include vari sistemi fra cui Lane Keeping Assist, Active Cruise Control, Traffic Sign Recognition, Traffic Jam Assist, Highway Assist e Driver Attention Assist. Alfa Romeo ha già iniziato ad accettare gli ordini per il model year 2021 di Alfa Romeo Stelvio e Giulia mentre le vendite dovrebbero partire nei primi mesi del 2021.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI