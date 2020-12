Jeep Compass 2022 si sposta in Svezia per i test invernali | Foto spia

Gli ingegneri Jeep si sono spostati nel Nord della Svezia per condurre una serie di test su un prototipo completamente camuffato della Jeep Compass 2022 destinata al mercato europeo. Solo poche settimane fa abbiamo assistito al debutto del restyling di metà carriera durante il Salone di Guangzhou.

Il SUV compatto della casa automobilistica americana ha ricevuto alcune modifiche con l’obiettivo di portare una ventata di aria fresca e rinnovata e con un significativo miglioramento dell’abitacolo. Il prototipo è stato avvistato nel Nord della Svezia, vicino al Circolo Polare Artico, insieme ad alcune auto di prova Fiat completamente mimetizzate.

Jeep Compass 2022: un prototipo completamente camuffato è stato immortalato in foto spia

Approfittando di una sosta dei tester Jeep, un fotografo ha scattato una serie di foto che permettono di vedere il modello da tutte le angolazioni. Possiamo apprezzare, ad esempio, il frontale coperto da un telo ingombrante. Nonostante ciò, possiamo vedere la nuova griglia anteriore a nido d’ape verniciata di nero con le sette barre tipiche dei modelli del marchio di FCA, i fari anteriori e gruppi ottici posteriori con un design aggiornato e altro ancora.

Rispetto al modello presentato in Cina, non c’è nulla di nuovo o di diverso. Le foto spia di questo prototipo della Jeep Compass 2022 ci mostrano anche alcune caratteristiche degli interni come ad esempio il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici che non è stato nascosto. Queste immagini dimostrano che la casa automobilistica americana impiegherà ancora qualche mese per testare il nuovo restyling del SUV compatto messo a punto per l’Europa.

L’arrivo del modello nelle concessionarie europee è previsto per la seconda metà del 2021, quindi sarà un model year 2022. Il nuovo facelift porterà con sé anche una revisione degli allestimenti e un’ottimizzazione della parte meccanica con un incremento di potenza del nuovo motore benzina GSE T4 1.3 e del diesel Multijet 1.6 da 120 CV.

