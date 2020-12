FCA premia le migliori concessionarie di Fiat e Jeep in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha premiato ieri le migliori concessionarie di Fiat e Jeep (che servono anche Chrysler, Dodge e Ram) presenti in Brasile. I proprietari di nove showroom Fiat e otto di Jeep, il presidente di FCA America Latina Antonio Filosa e otto amministratori dell’azienda si sono riuniti in un evento virtuale.

I partecipanti hanno sfruttato quest’occasione per scambiarsi idee e impressioni sulle tendenze future del mercato automobilistico e dei consumatori. Le concessionarie, che si sono distinte dalle altre, hanno vinto i riconoscimenti Squadra Fiat e DNA Jeep. Questi valutano gli indicatori di performance delle vendite e del postvendita, la qualità del servizio, la soddisfazione del cliente, l’adozione di standard per le installazioni fisiche, la formazione, l’apprezzamento delle persone e l’adesione ai processi World Class Dealers (WCD).

FCA: nove concessionarie di Fiat e otto di Jeep sono state premiate in Brasile

Roger Corassa, direttore di Network Development di FCA, ha spiegato che Squadra Fiat e DNA Jeep non servono ad incentivare i proprietari delle concessionarie ma sono programmi di riconoscimento per l’adozione di best practice, alla ricerca dell’eccellenza operativa e del servizio al cliente. “Distinguersi in questi programmi significa essere il migliore“, ha detto Corassa.

Antonio Filosa, presidente di FCA America Latina, ha osservato che gli showroom si sono distinti in un anno molto impegnativo che ha richiesto creatività e connessione con i clienti. “La pandemia ha imposto delle restrizioni ma FCA è riuscita a distinguersi tra tutti i produttori come l’azienda che è cresciuta e ha spinto di più i suoi marchi. Lo abbiamo fatto soprattutto perché mettiamo il cliente al centro della nostra attività e lavoriamo per lui, concentrandoci sulle sue esigenze. Se seguiremo il percorso di apprezzamento dei clienti anche nel 2021, continueremo a distinguerci nel mercato. Il prossimo anno arriveranno tante novità importanti e siamo fiduciosi nella forza della qualità del lavoro delle nostre reti“, ha detto il dirigente.

I premi riguardano due viaggi da fare in Italia e Dubai

Nove concessionarie Fiat e otto di Jeep sono state premiate con viaggi internazionali. Gli showroom della casa automobilistica torinese si recheranno in Italia mentre quelli del brand statunitense andranno a Dubai. Le destinazioni sono state scelte tramite un processo che ha coinvolto sia FCA che le stesse concessionarie. I viaggi si svolgeranno nel secondo trimestre del 2021.

Herlander Zola, direttore di Fiat America Latina e per le operazioni commerciali in Brasile, ha riconosciuto gli ottimi risultati raggiunti dalla rete di concessionarie di Fiat. “Quest’anno, il marchio Fiat ha accelerato con un’energia impressionante e ha raggiunto per tre mesi consecutivi la vetta della classifica dei marchi più venduti in Brasile. Questo risultato è stato possibile solo grazie all’impegno della rete Fiat e alla spinta che avete dato alle nostre vendite“, ha sottolineato Zola.

Tânia Silvestri, direttore di Jeep America Latina e delle operazioni commerciali in Brasile, invece ha osservato che la rete di showroom di Jeep presente in Brasile opera con standard di efficienza elevati. “In nessun altro mercato, la quota di vendite di Jeep nel segmento dei SUV è così alta come in Brasile“, ha spiegato Silvestri.

Luís Santamaria, direttore del postvendita e di Mopar per l’America Latina, ha sottolineato l’importanza della qualità del servizio e della presenza del postvendita per la soddisfazione del cliente con i brand di FCA. “Queste concessionarie sono state in grado di lavorare in modo eccellente, garantendo prestazioni ed elevati standard di servizio ai nostri clienti anche in un anno pieno di vincoli e sfide. Congratulazioni ai vincitori!“, ha affermato Santamaria.

