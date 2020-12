Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm non arriveranno in Nuova Zelanda

Nessuna ipotetica lista delle 2 auto più sexy del 2020 ” sarebbe completa senza la splendida e muscolosa Alfa Romeo Giulia GTA o GTAm. Ma sfortunatamente, nessuno dei due modelli arriverà negli showroom della Nuova Zelanda. Dopo la conferma della scorsa settimana delle modifiche alla gamma di Alfa Romeo in quel paese, la stampa locale ha interrogato il numero uno del Biscione in Nuova Zelanda chiedendo se il lancio dei due modelli fosse previsto nel paese.

Niente Nuova Zelanda per Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm

“Al momento non abbiamo piani per portare i modelli Alfa Romeo Giulia GTA o GTAm in Nuova Zelanda in questa fase”, ha detto in una breve risposta un portavoce di Alfa Romeo Nuova Zelanda. Giulia GTA e GTAm sono state svelate a marzo. Ciascuna è dotata di una versione più potente da 396 kW del normale motore V6 bi-turbo da 2,9 litri derivato dalla Ferrari di Giulia Quadrifoglio. Il GTA ha ottenuto un restyling visivo abbastanza completo, tramite uno splitter anteriore e un diffusore posteriore più aggressivi e minigonne laterali più evidenti.

Il motivo per cui i due modelli di Alfa Romeo non arriveranno in Nuova Zelanda è legato al fatto che si tratta di veicoli in edizione limitata di appena 500 unità ciascuno e dunque le due auto non arriveranno in tutti i mercati ma solo in quelli considerati come principali dalla casa automobilistica del Biscione. Evidentemente la Nuova Zelanda non è tra questi.

