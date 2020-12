Bridgestone cambia la dirigenza della sua business unit BMS

Jan-Maarten de Vries e Michiel Wesseling sono stati nominati, rispettivamente, CEO e COO della business unit Bridgestone Mobility Solutions (BMS) di Bridgestone. Thomas Schmidt, cofondatore di Webfleet, lascerà il noto produttore di pneumatici e il suo ruolo di CEO e amministratore delegato della business unit alla fine di quest’anno.

Schmidt ha guidato Webfleet Solutions (precedentemente nota come TomTom Telematics) nel diventare il principale business telematico in Europa. All’inizio dello scorso anno, l’azienda è stata acquistata da Bridgestone come pietra miliare nel suo obiettivo di diventare leader nella mobilità sostenibile. Da allora, il cofondatore ha assunto un ruolo determinante nella creazione e nella leadership di BMS. Schmidt lascerà Bridgestone per intraprendere una nuova avventura.

Bridgestone: Jan-Maarten de Vries e Michiel Wesseling prenderanno il posto di Thomas Schmidt

Al suo posto, Jan-Maarten de Vries, entrato in Bridgestone a luglio come VP Data Solutions & Innovations, diventerà CEO della business unit. Prima di entrare all’interno della nota azienda giapponese, de Vries ha ricoperto diversi ruoli di leadership strategica e di marketing globale con varie società come TomTom e Philips.

Michiel Wesseling, invece, assumerà il ruolo di Chief Operating Officer di Bridgestone Mobility Solutions e sarà responsabile degli aspetti operativi dell’azienda. Wesseling ha trascorso gli ultimi 11 anni della sua carriera presso Webfleet Solutions. Questi cambiamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

Laurent Dartoux, CEO di Bridgestone EMIA, ha commentato dicendo: “Thomas ha avuto un impatto incredibile non solo su Webfleet Solutions o Bridgestone ma anche sulla mobilità in generale durante la sua lunga carriera nel nostro settore. È un vero pioniere, le cui energia, rete e competenza non hanno rivali. Ci mancherà,ma so che sarà di enorme beneficio per i giovani imprenditori là fuori. Jan-Maarten e Michiel sono due leader esperti e motivati che rappresentano una nuova era per Bridgestone Mobility Solutions in un momento molto importante per la mobilità digitale. La nostra pipeline di talenti interni è stata ancora una volta utilizzata in modo eccellente“.

