La nuova gamma di Peugeot 308 è già in Portogallo

Presentata a livello internazionale nel giugno di quest’anno, la nuova gamma di PEUGEOT 308 è arrivata in Portogallo. Best seller nel segmento C, il modello registra più di 1,5 milioni di veicoli prodotti e si distingue anche per aver accumulato 43 premi in tutto il mondo, tra cui il trofeo “Car of the Year” in Europa nel 2014.

Poiché l’offerta nel segmento delle berline compatte è in continua evoluzione e poiché un riferimento è sempre un riferimento, PEUGEOT 308 continua la sua storia di successo, adottando una serie di sviluppi notevoli.

Rimanendo al miglior livello del segmento C in termini di prestazioni dinamiche e con un grande impegno per il comfort / comportamento, PEUGEOT 308 integra un set di motori termici all’avanguardia – PureTech, benzina e BlueHDi, diesel – oltre a una completa gamma di tecnologie di ausilio alla guida, degne dei modelli di fascia alta, mentre gli interni si evolvono con l’adozione del display centrale PEUGEOT i-Cockpit 100% digitale e capacitivo.

La nuova gamma di PEUGEOT 308 inaugura una nuova struttura articolata su tre livelli di allestimento – Active, Allure e GT – ciascuno completato dai rispettivi upgrade denominati “Pack”. I prezzi partono da € 25.050 per la berlina e € 26.200 per le varianti SW.

Come riferimento è sempre un riferimento, PEUGEOT 308 offre un equilibrio comfort / comportamento al miglior livello del suo segmento, sia nella berlina che nella SW.

Inseparabile dal piacere di guida che caratterizza il marchio, PEUGEOT 308 incorpora ora un PEUGEOT i-Cockpit digitale, composto da uno schermo digitale ad alta definizione da 10 pollici. Questo cruscotto integra le più recenti evoluzioni, in termini di design grafico, delle recenti PEUGEOT 208 e PEUGEOT 2008. Il touchscreen capacitivo centrale adotta una finitura lucida, simile alle ultime generazioni di smartphone.

