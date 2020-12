Ram 1500 TRX arriverà anche in Australia

Il nuovo Ram 1500 TRX, uno dei pick-up più veloci e potenti del mondo, arriverà in Australia e inizialmente sarà prodotto in pochissimi esemplari. La produzione dovrebbe iniziare a partire dal prossimo anno.

L’importatore ufficiale del marchio nel paese, Ram Trucks Australia, sta realizzando un programma da completare prima dell’arrivo nelle concessionarie nel 2021. I primi due esemplari del 1500 TRX dovrebbero arrivare in Australia a gennaio per le varie modifiche, in vista di una produzione completa nei successivi mesi (salvo eventuali blocchi).

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up sarà venduto anche in Australia

Le vendite di pick-up Ram in Australia sono già ai massimi storici e il brand di FCA è pronto a introdurre la serie DT di nuova generazione il prossimo mese, da vendere assieme all’attuale gamma DS. La serie DT equivale al nuovo Ram 1500 mentre quella DS sarà venduta come Classic.

La notizia dell’introduzione del prestante pick-up con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri arriva in concomitanza con l’impianto di Melbourne che sta ultimando la produzione della nuova generazione di Ram 1500.

I veicoli venduti tramite Ram Trucks Australia nel paese sono riconosciuti per la guida a destra che viene installata direttamente in fabbrica. In questo momento, l’importatore ufficiale dei pick-up del marchio americano deve ancora confermare il debutto locale del TRX ma alle concessionarie è stato detto di aspettarsi inizialmente una produzione limitata a 200/250 esemplari con un prezzo compreso fra 180.000 e 200.000 dollari australiani (110.245–122.495 euro).

Il prezzo finale, però, sarà rivelato più vicino alla data di produzione a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio fra dollaro australiano e dollaro USA. Al momento, Ram Trucks Australia ha rifiutato di rilasciare ulteriori informazioni riguardanti l’arrivo del Ram 1500 TRX.

Il veicolo con motore Hellcat è arrivato sul mercato come diretto rivale del Ford F-150 Raptor. Sotto il cofano si nasconde lo stesso propulsore utilizzato da Dodge per le Charger, Challenger e Durango SRT Hellcat e da Jeep per la Grand Cherokee Trackhawk. Nel TRX, l’otto cilindri sovralimentato riesce a sviluppare 712 CV e 881 nm.

Abbinato a una trasmissione a 8 rapporti, la casa automobilistica americana afferma che il pick-up impiega soli 4,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e raggiunge una velocità massima di 190 km/h (limitata elettronicamente). Il quarto di miglio, invece, viene completato in 12,9 secondi a 174 km/h. Infine, il nuovo Ram 1500 TRX pesa oltre 2,7 tonnellate, propone un carico utile massimo di 594 kg ed è capace di trainare fino a 3600 kg.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI