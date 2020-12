Pick-up diesel USA: il 15% non dispone più dei dispositivi di controllo delle emissioni

Uno studio condotto dall’Air Enforcement Division della U.S. Environmental Protection Agency ha rivelato l’intera portata dei dispositivi di abbattimento delle emissioni aftermarket utilizzati dai proprietari di veicoli diesel in tutti gli States.

Nel report, AED stima che i dispositivi di controllo delle emissioni sono stati rimossi da oltre 550.000 pick-up a gasolio nell’ultimo decennio. La rimozione di questi sistemi produrrà oltre 570.000 tonnellate di ossidi di azoto in più e 5000 tonnellate di particolato in eccesso durante l’intera vita di questi veicoli.

Pick-up diesel: molti esemplari presenti sulle strade degli Stati Uniti non hanno più i sistemi di controllo delle emissioni

È importante sottolineare che il report si riferisce in modo particolare ai pick-up diesel di classe 2b e 3 (quelli che pesano tra 3856 e 6350 kg) e non a quelli che pesano meno o più.

Complessivamente, l’Air Enforcement Division sostiene che i 550.000 veicoli manomessi costituiscono circa il 15% della flotta nazionale di pick-up a gasolio originariamente certificati con sistemi di controllo delle emissioni. L’ossido di azoto in eccesso prodotto da questi veicoli equivale ad aggiungere più di 9 milioni di pick-up diesel alle strade statunitensi.

Anche se il Clean Air Act vieta la manomissione dei controlli delle emissioni, l’EPA ha rilevato che numerose aziende producono, vendono e installano hardware e software progettati per disattivare questi controlli. Il modo più semplice e comune per disabilitare tali sistemi avviene tramite delle regolazioni software che alterano le funzioni.

Molti proprietari montano anche degli impianti di scarico diretti, rimuovendo quelli standard che dispongono di sistemi di post-trattamento. Il report AED rivela, inoltre, che gli Stati che non controllano regolarmente i veicoli presentano una percentuale più alta di pick-up diesel con dispositivi di blocco.

Ad esempio, la divisione dell’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti ha riscontrato che, nel 2016, il 18,6% della flotta di pick-up del North Dakota aveva dispositivi di blocco. Altri stati presenti in cima alla lista sono l’Idaho con il 15%, il Wyoming con il 14%, il Maine con il 13,5% e il Michigan con il 13%. In fondo all’elenco, invece, troviamo la California con l’1,8%.

