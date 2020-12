Jeep Renegade 80th Anniversary Edition debutta ufficialmente

Jeep festeggia quest’anno 80 anni di leadership nel segmento 4×4. Ogni cinque anni, l’iconico marchio automobilistico americano introduce delle edizioni speciali per l’anniversario del suo portfolio di veicoli.

Per l’80º compleanno, Jeep ha lanciato dei nuovi modelli appartenenti alla gamma 80th Anniversary Edition. Nelle scorse ore, è stato aggiunto un altro modello alla line-up: il Jeep Renegade 80th Anniversary Edition.

Jeep Renegade 80th Anniversary Edition: ufficiale la nuova versione speciale del SUV compatto

Basato sull’allestimento Latitude, il Renegade 80th Anniversary Edition 2021 dispone esternamente di cerchi in alluminio granito da 19”, pneumatici All season 235/45 R19 BSW, inserti in Satin Granite Crystal, calotte degli specchietti retrovisori esterni in Granite Crystal, barre sul tetto sempre in Granite Crystal, sedili in tessuto nero con inserti in rilievo a diamante, cuciture in tungsteno chiaro sul quadro strumenti, console centrale verniciata in nero lucido e nuovi tappetini berberi con logo 80th Anniversary in tungsteno chiaro ricamato.

Non mancano il sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici e navigatore e il badge 80th Anniversary Edition sulla maniglia del cruscotto. La casa automobilistica americana propone anche cinque pacchetti opzionali per la speciale edizione del SUV compatto: Luxury Group II, Convenience Group, Passive Entry Remote-Start Package, Sun & Sound Group e Trailer-Tow Group.

Sotto il cofano del modello troviamo il motore Tigershark a quattro cilindri in linea da 2.4 litri oppure in alternativa è possibile optare per il quattro cilindri in linea turbo da 1.3 litri, disponibile senza costi aggiuntivi. Quest’ultimo eroga 179 CV e 285 nm di coppia massima ed è abbinato alla tecnologia Engine Start/Stop (ESS). Entrambi i propulsori sono affiancati da una trasmissione automatica 948TE a 9 marce.

Il Renegade 80th Anniversary Edition 2021 è disponibile in otto colorazioni esterne quali Granite Crystal, Alpine White, Bikini, Black, Colorado Red, Jetset Blue, Omaha Orange e Slate Blue. Il prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) è di 26.095 dollari (21.513 euro) per i modelli a due ruote motrici e 27.595 dollari (22.750 euro) per quelli a quattro ruote motrici. L’arrivo nelle concessionarie del Jeep Renegade 80th Anniversary Edition avverrà presto.

