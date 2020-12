Una Dodge Challenger SRT Demon da 336 km è in cerca di una nuova casa

La Dodge Challenger SRT Demon è una delle muscle car più rare vendute in America. Questo perché il brand di FCA ha costruito la vettura soltanto per il model year 2018 e inoltre solo circa 570 esemplari, destinati al mercato statunitense, presentano una carrozzeria rivestita in TorRed.

Abbiamo di fronte una delle auto che accelera più velocemente al mondo grazie al suo Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa una potenza di 819 CV con benzina a 91 ottani oppure 852 CV utilizzando un carburante da 100 ottani. Dal momento che la produzione è terminata, bisogna accontentarsi per forza di un modello usato per mettersi al volante della Challenger SRT Demon.

Dodge Challenger SRT Demon: all’asta un esemplare dipinto in TorRed

Ad esempio, si potrebbe optare per questo bellissimo esemplare che ha percorso appena 336 km e che viene proposto all’asta su Bring A Trailer. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la muscle car ha raggiunto la somma di 100.000 dollari (82.494 euro) ma potrebbe aumentare in quanto l’asta online termina fra quattro giorni.

A bordo di questa Dodge Challenger SRT Demon troviamo i fari Air Catcher, il cofano motore Air Grabber, il badge Demon nero, il tappo del serbatoio del carburante nero, uno spoiler nero e un doppio terminale di scarico. All’interno, invece, ci sono dei sedili anteriori imbottiti e rivestiti in nero con cuciture bianche e ricami Demon a contrasto. Il volante è avvolto in alcantara per una presa migliore.

Il Demon Crate fornito con questa vettura racchiude una ECU messa a punto per le gare, un kit strumenti Snap-On, delle gomme da corsa strette per l’asse anteriore e altro ancora. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica americana, la Dodge Challenger SRT Demon riesce a raggiungere i 48 km/h in 1 secondo, i 96 km/h in 2,3 secondi e i 161 km/h in 5,1 secondi mentre la velocità massima è limitata a 270 km/h. La muscle car è capace di completare il quarto di miglio in soli 9,65 secondi a 225,45 km/h.

