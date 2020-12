La tecnologia ibrida plug-in di Jeep scende in campo nel derby

In occasione della stracittadina della Mole, la Juventus mostrerà sulla divisa il logo 4xe, che sintetizza la proverbiale capability off road di Jeep e l’evoluzione green del brand capace di eccellere anche in città.

Questo approccio all’elettrificazione è autenticamente Jeep, perché deriva dalla tipica attitudine del brand a superare ogni limite, spostando il traguardo sempre più avanti. Il connubio di successo con la Juventus si basa proprio sulla condivisione di questi valori, oltre che sulla capacità di eccellere su ogni terreno.

Sul terreno da gioco, insieme, hanno conquistato sedici titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana in otto stagioni, scrivendo pagine memorabili nella storia del calcio italiano: è la prova tangibile del gusto per la competizione che accomuna Jeep e Juventus, in una costante tensione a esplorare nuove strade.

Il logo 4xe rappresenta la nuova sfida di Jeep: quella relativa alla mobilità del futuro, che presto coinvolgerà anche l’iconico fuoristrada Wrangler, il cui debutto nel nostro continente è ormai imminente. Ricordiamo infatti che la casa automobilistica americana ha detto chiaramente nei giorni scorsi che vuole diventare il marchio di SUV più green al mondo.

