Nuovo SUV Jeep a sette posti potrebbe avere un motore diesel da 200 CV

Grazie alle ultime indiscrezioni abbiamo scoperto che Jeep si prepara al lancio di un nuovo SUV a sette posti. Secondo la rivista Autocar India, il veicolo sarà più potente della Compass. Tuttavia, questo non succederà con il motore Firefly 1.3 turbo che dovrebbe trovarsi sotto il cofano della versione flex del modello con 180 CV di potenza e 270 nm di coppia, così come per la Compass, differenziandosi così dal Renegade turbo.

Nel SUV a sette posti verrà utilizzato il motore diesel Multijet II che erogherà circa 200 CV. Questo powertrain da 2 litri viene attualmente usato su Compass e Renegade. L’adozione di questo motore darebbe al nuovo veicolo più risalto rispetto ai fratelli più piccoli, con i quali condivide la piattaforma.

Jeep: l’attesissimo SUV a sette posti potrebbe essere equipaggiato da un motore diesel

Il Multijet di seconda generazione è stato realizzato da GM Powertrain dopo la separazione da Fiat. All’interno del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, tale propulsore riesce a raggiungere 170 CV e 350 nm a bordo di Compass e Renegade in Brasile. Mentre, ad esempio, sulla Opel Insignia AWD raggiunge 210 CV e 472 nm.

Forse per la nuova Jeep a sette posti, la casa automobilistica americana ritiene sufficiente implementare una potenza di circa 200 CV. Senza un accordo con GM, quindi, l’unica opzione per il nuovo Sport Utility Vehicle sarebbe quella di impiegare un altro Multijet II, in questo caso il 2.2 litri che viene usato su alcuni veicoli di FCA come le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

All’interno della gamma del marchio americano, invece, questo powertrain viene usato in Wrangler e Cherokee. Normalmente, il diesel eroga da 185 a 210 CV ma per un SUV del genere sarebbero sufficienti 200 CV e 436 nm. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul nuovo SUV Jeep a sette posti.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI