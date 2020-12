Mopar offre 24 accessori ai possessori di RAM 700

Chi acquista il pick up RAM 700 in Messico in una delle sue tre versioni: SLT, Bighorn e Laramie, ha la possibilità di equipaggiarlo e personalizzarlo con accessori originali di Mopar.

Questo marchio che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles offre un portafoglio di 24 componenti come altoparlanti anteriori e posteriori, allarme, cablaggio del ricevitore del rimorchio, barre trasversali, borchie di sicurezza (anche per ruota di scorta), custodia, deflettori cabina doppia o singola, divisorio per ruote, staffe a padella e tubolari.

Sono ben 24 gli accessori che Mopar offre ai clienti del pickup Ram 700 per equipaggiarlo al meglio

Inoltre Mopar offre come accessori per il pickup Ram 700: prolunga padella, parafanghi, modanature laterali, portascale, protezione sedile per impieghi gravosi, rambar doppia cabina, ricevitore per rimorchio, rete porta documenti, tappetini in PVC, vinile per tetto e protezione per ingresso in vinile.

“Gli accessori Mopar sono coperti da una garanzia di fabbrica e sono stati creati in stretta collaborazione con il marchio”, ha affermato Mopar, fornitore di servizi, ricambi e accessori originali per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles in tutto il mondo. Ricordiamo infine che Ram 700 altri non è che la versione con marchio americano del pick up Fiat Strada prodotto in Brasile e venduto in America Latina.

Ti potrebbe interessare: Mopar lancia la prima garanzia di fabbrica di 10 anni per i proprietari di veicoli FCA

Ti potrebbe interessare: La nuova RAM 700 potrebbe rilanciare il gruppo Fiat Chrysler Automobiles in tutta l’America Latina

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI