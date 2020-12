Joao Mendes, orgoglioso di Peugeot nel 2020

Il direttore di Peugeot per Spagna e Portogallo, Joao Mendes, ha mostrato il suo orgoglio per le prestazioni del marchio nel corso del 2020, poiché, a suo avviso, sta facendo “le cose per bene” . Non a caso come vi abbiamo rivelato ieri il marchio del leone guida il mercato di auto e veicoli commerciale in Spagna nel cumulato dei primi 11 mesi di quest’anno.

Secondo i dati dell’azienda, tra gennaio e novembre Peugeot ha immatricolato 79.402 unità con una quota di mercato dell’8,94%, quindi affronta l’ultimo tratto del 2020 per essere ancora una volta leader di mercato in questi segmenti.

Con questi dati, Peugeot supera il suo immediato inseguitore di 9.583 immatricolazioni e più di un punto quota. Nel solo novembre, l’azienda è stata il marchio più venduto in Spagna in termini di autovetture e veicoli commerciali, con 8.594 unità, che rappresentano una quota del 9,4%.

“Questa leadership nei primi 11 mesi dell’anno non è dovuta solo al successo nella nostra innovativa gamma di prodotti e servizi, ma a tutta l’energia di un team determinato a migliorarsi giorno dopo giorno e superare difficoltà senza precedenti”, ha sottolineato Mendes.

Inoltre ha voluto fare una menzione speciale ai concessionari che, nonostante le incertezze del mercato, “hanno fatto un ottimo lavoro. Con questi risultati, possiamo guardare con ottimismo alla fase finale dell’anno”, ha concluso Mendes.

