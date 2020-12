Peugeot è il marchio più venduto in Spagna a novembre

A novembre Peugeot è stato il marchio più venduto nel mercato spagnolo, con 6.068 unità, che rappresenta un calo dell’11,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, mentre la Seat León è stata il modello più “popolare” in Spagna il mese scorso, con 2.484 unità, il 21 per cento in meno.

Così, Peugeot era in cima alla lista delle aziende più vendute in Spagna, con Seat, che ha registrato 6.044 auto il mese scorso, il 29,4% in meno, subito dopo. Da parte sua, la Volkswagen ha chiuso il podio a novembre con 5.324 unità, il 22,8% in meno. Alle spalle di Peugeot troviamo marchi come Toyota, con 4.903 unità (-25,6%), Kia, con 4.730 unità (-18,5%), Renault, con 4.706 unità (-3,3%), Hyundai, con 4.593 unità (-9%) Mercedes-Benz, con 4.225 unità (+ 1,3%), Dacia, con 4.139 unità (-9%), e BMW, con 3.565 unità (-6,2%).

Finora quest’anno, Seat si posiziona come il marchio automobilistico più venduto in Spagna, con 62.115 veicoli, il 39,8% in meno. Fino a novembre, Volkswagen è il secondo marchio più ‘popolare’ nel mercato spagnolo, con 58.440 unità, 31,8% in meno, seguita da Peugeot, con 57.414 unità, 35,9% in meno. Tra le auto più vendute in Spagna a novembre segnaliamo il quinto posto di Peugeot 2008, con 1.540 unità (+ 25,2%) e il nono posto di Peugeot 3008, con 1.317 unità (-16,38%).

