Ferrari 812 GTS ed SF90 Stradale premiate ai BBC TopGear Magazine Awards 2020

Ferrari è stata premiata ancora una volta durante i BBC TopGear Magazine Awards con due riconoscimenti importanti conquistati dalle nuovissime Ferrari 812 GTS ed SF90 Stradale.

La versione scoperta della Superfast ha trionfato nella categoria Sound dell’Anno (Noise of the Year) mentre la prima supercar ibrida plug-in del cavallino rampante ha vinto nella categoria Campione ecologico dell’Anno (Eco-Warrior of the Year). Grazie a questi due nuovi premi, la casa automobilistica modenese raggiunge il traguardo di 18 BBC TopGear Magazine Awards vinti negli ultimi 17 anni.

Ferrari 812 GTS ed SF90 Stradale: le due supercar del cavallino rampante vincono due importanti premi

In merito alla 812 GTS, la giuria ha dichiarato: “La 812 GTS è una decappottabile davvero fuori di testa. Certo, a qualsiasi auto basterebbe quel minaccioso, bestiale, ruggente V12 da 9.000 giri/min. che pungola l’ego del pilota e ne frantuma i sensi per essere degna di nota. Tuttavia, solo una vettura come questa, che abbina al propulsore uno sterzo estremamente reattivo, una dinamica di guida da vera divoratrice della strada e delle curve (risultato assurdo per una belva di queste dimensioni) e un cambio che riesce straordinariamente a inviare scariche di dopamina giù per la schiena del guidatore al semplice tocco delle palette, è in grado di offrire un’esperienza di guida a cui si può credere solo dopo essere saliti a bordo“.

Per quanto riguarda la Ferrari SF90 Stradale, i giudici hanno affermato: “Se la LaFerrari è stato il primo cauto tentativo di Maranello sulla strada dell’ibrido, la SF90 Stradale ha portato la sfida a un livello superiore per il Cavallino Rampante. Nel 2020 sono successe davvero un’infinità di cose, ma un’ammiraglia Ferrari nuova di zecca che ti permette di percorrere il tragitto casa-lavoro in modalità full-electric riservando comunque al proprietario una sorpresa esplosiva per i suoi fine settimana fa pendere la bilancia degli appassionati di auto dal lato dell’annus mirabilis“.

Come anticipato ad inizio articolo, le Ferrari 812 GTS ed SF90 Stradale sono le ultime aggiunte fatte da Maranello alla sua gamma di auto. La prima segna il ritorno nella line-up di una spider V12 dai tempi della 365 GTS4 mentre la seconda appartiene a un segmento completamente nuovo per lo storico marchio italiano in quanto abbiamo di fronte la prima supercar ibrida plug-in capace di sviluppare una potenza di ben 1000 CV grazie al motore V8 biturbo da 4 litri abbinato a tre propulsori elettrici.

