FCA e Fiat Strada conquistano il premio Top Car TV 2020

Il nuovo pick-up Fiat Strada e la performance aziendale conquistata da FCA in Brasile hanno permesso di vincere cinque delle 12 categorie del premio Top Car TV 2020. Il famoso veicolo venduto in Brasile ha conquistato una serie di voti dati da una giuria composta da 34 giornalisti specializzati.

La cerimonia di premiazione è avvenuta virtualmente lunedì 30 novembre con una trasmissione in diretta avvenuta su YouTube. I giudici del premio, fra cui Pedro Kutney di Automotive Business, hanno scelto i finalisti di Top Car TV 2020 sulla base dei risultati raggiunti dai produttori di veicoli e dai lanci fatti lo scorso anno. I voti, che hanno permesso di eleggere i vincitori in ciascuna categoria, sono stati inviati tramite e-mail e sommati un’ora prima dell’inizio dell’evento trasmesso in live streaming.

Fiat Strada: il famoso pick-up ha conquistato due premi durante il Top Car TV 2020

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha conquistato il premio per le migliori prestazioni aziendali (Melhor Performance Empresarial), Antonio Filosa – CEO di FCA America Latina – è stato eletto Miglior dirigente di casa automobilistica (Melhor Executivo De Montadora) mentre lo spot Fiat Strada – A lenda se superou è stato nominato Miglior prodotto commerciale televisivo (Melhor Comercial De TV Produto).

Lo stesso pick-up, infine, ha conquistato due importanti riconoscimenti durante i Top Car TV 2020: Miglior pick-up dell’anno (Melhor Picape Do Ano) e Miglior veicolo dell’anno Top Car TV (Melhor Veículo Do Ano Top Car TV).

