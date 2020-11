Vauxhall Astra premiata Auto usata dell’anno nel Regno Unito

La Vauxhall Astra ha conquistato nel Regno Unito il premio Used Car of the Year (Auto usata dell’anno) assegnato durante i Carbuyer Best Cars 2021. I giudici hanno premiato l’Astra per l’impressionante combinazione di comfort, grande dinamica di guida e bassi costi di gestione.

Secondo Carbuyer, quasi 18 milioni di auto usate sono state vendute in UK lo scorso anno e la settima generazione della Vauxhall Astra è stata fino ad ora una delle vetture di seconda mano più vendute in Gran Bretagna nel 2020 con oltre 61.000 esemplari venduti nel terzo trimestre dell’anno.

Vauxhall Astra: la vettura è stata premiata durante i Carbuyers Best Cars 2021

Richard Ingram, editor di Carbuyer, ha detto: “Nessuna auto di seconda mano ha un rapporto qualità-prezzo così incredibile. Ben costruita, fantastica da guidare e ricca di equipaggiamenti, l’ultima Vauxhall Astra è il vero affare per le auto usate“. L’Astra rimane una delle berline più economiche disponibili all’acquisto nel mercato britannico.

Le varianti diesel Turbo D dell’auto propongono emissioni fino a 113 g/km di CO2 e possono raggiungere i 27,93 km/l nel ciclo combinato. Le varie Astra usate certificate possono essere acquistate direttamente presso la rete di rivenditori Network Q del marchio di PSA.

Ogni esemplare viene venduto con una garanzia di un anno, assistenza stradale valida per un anno e vendute con un controllo completo. Inoltre, tutti i veicoli offrono una garanzia di 30 giorni che prevede il cambio con un modello di pari valore se il guasto riscontrato non può essere riparato. Infine, tutte le Vauxhall Astra vendute da Network Q dispongono di tre giorni di assicurazione gratuita, permettendo agli acquirenti di guidare subito il veicolo dopo l’acquisto.

