Il Jeep Gladiator non è sicuramente il pick-up più potente del mondo e non è nemmeno la migliore Jeep adatta ai sentieri battuti. Tuttavia, è sorprendente vedere diversi tuner lanciare sul mercato dei progetti personalizzati. Uno di questi si distingue da tutto il resto ed è l’Hellesaurus 6×6.

Il suo nome rivela che sotto il cofano dovrebbe esserci un motore Hellcat mentre la presenza di sei ruote gli consente di sfidare direttamente il Mercedes-AMG G 63 6×6. Inoltre, questa build appartiene allo youtuber James Condon, meglio conosciuto come TheStradman. Quest’ultimo è noto per aver installato body kit su tutte le auto più recenti.

Hellesaurus 6×6: lo speciale Jeep Gladiator di James Condon mostra tutta la sua bellezza

Ritornando allo speciale Gladiator 6×6, riesce a distinguersi più di qualsiasi altro veicolo presente su strada. Molte persone sono rimaste deluse dai motori standard offerti dal brand di FCA per il suo pick-up. TheStradman ha deciso di risolvere in parte questo problema installando sotto il cofano un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sicuramente non ha bisogno di presentazioni in quanto è noto per potenza e sound di scarico.

Secondo quanto rivelato, però, il V8 potrebbe essere effettivamente un Hellephant da 7 litri in grado di erogare ben 1000 CV. Per molti sarebbe stato sufficiente anche un V8 proveniente da una Charger o Challenger SRT Hellcat ma TheStradman ha voluto anche trasformare il Jeep Gladiator in un veicolo 6×6.

Al momento, il pick-up modificato è ancora in fase di trasformazione ma possiamo vedere che il telaio è stato completato e alcune componenti delle sospensioni sono state installate. Queste ultime hanno sollevato un po’ il veicolo e inoltre sono abbinate a degli pneumatici da 42″. Per scoprire maggiori informazioni sull’Hellesaurus 6×6, vi basta dare un’occhiata ai due video presenti dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI