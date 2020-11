FCA presenta in Brasile le promozioni per il Black Friday

Anche in Brasile, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sta proponendo degli sconti molto interessanti in occasione di questo Black Friday. Questa volta però le offerte non riguardano soltanto le sue auto. Infatti, gli amanti dei brand del gruppo potranno acquistare prodotti da fiatwear, Jeep Gear e Ram Store e letteralmente indossare la maglietta del proprio marchio e/o delle auto preferite.

Le offerte sono già disponibili sul sito Web di ogni store con consegne valide in tutto il Brasile. In particolare, è possibile acquistare T-shirt, giacche, scarpe, portafogli e altri articoli inerenti ai marchi di FCA. Oltre a proporre un’ampia varietà di opzioni, i prodotti si rivolgono a un pubblico maschile, femminile e persino ai bambini.

FCA: Jeep, Fiat e Ram propongono diverse offerte per i fan brasiliani

La campagna Black November proposta da fiatwear prevede sconti fino al 70% e spedizione gratuita per acquisti superiori a 250 R$ (39 euro). Gli Jeeper troveranno sconti del 50% mentre i fan di Ram fino al 45%.

Nel caso di Fiat, ci sono complessivamente più di 70 articoli in offerta fino a lunedì 30 novembre. Sono previste promozioni su articoli selezionati delle collezioni Argo, Mobi, Toro e Cronos che rendono omaggio ai veicoli Fiat.

Il negozio ufficiale di Jeep ha sconti fino al 50% e prevede la spedizione gratuita per acquisti superiori a 450 R$ (70 euro). La linea t-shirt prevede sconti fino al 50%, quella delle felpe fino al 40%, scarpe e cappellini fino al 30% mentre l’intera collezione in pelle fino al 15%.

Ci sono anche varie offerte dedicate agli appassionati di Ram che possono usufruire di sconti fino al 45% durante il Black Friday. T-shirt, cappellini, zaini, accessori e giacche vengono proposti a sconti esclusivi. Inoltre è previsto uno sconto del 5% utilizzando Boleto come metodo di pagamento.

