Il Ram 1500 TRX ha stupito Doug DeMuro | Video

Il Ram 1500 TRX con motore Hellcat è uno dei pick-up da mezza tonnellata più potenti presenti negli Stati Uniti. Tuttavia, è anche un veicolo molto costoso in quanto parte da 72.095 dollari (60.255 euro). Il famoso recensione Doug DeMuro afferma che il pick-up merita un punteggio di 8/10 in termini di valore.

Secondo quanto affermato dall’esperto, il nuovo TRX riesce a fondere perfettamente le capacità off-road con le specifiche per affrontare al meglio il quarto di miglio e lo fa come nessun altro veicolo del suo segmento.

Ram 1500 TRX: Doug DeMuro mette alla prova il performante pick-up off-road

Una prova condotta da Car & Driver sul 1500 TRX ha rivelato che è capace di raggiungere i 96 km/h partendo da 0 in soli 3,7 secondi. Parliamo di un tempo diverso dai 4,5 secondi stimati dalla casa automobilistica americana.

Quello che è ancora più impressionante è che è possibile raggiungere tale velocità in un tempo così breve a bordo di un veicolo che pesa 3114 kg e soprattutto con pneumatici robusti da 35″.

Nella sua recensione, DeMuro evidenza la leva del cambio che ha preso il posto del quadrante montato sul cruscotto che troviamo sulle altre versioni del Ram 1500. Tale area ora ospita i controlli per gestire la trazione integrale 4×4, quelli per impostare la modalità di guida preferita e il pulsante per sfruttare il sistema Launch Control. Oltre alla leva del cambio, è possibile gestire la trasmissione usando le palette dietro al volante.

Dopo aver guidato per un po’ il TRX, Doug DeMuro sostiene di aver consumato 29,4 litri per 100 km in media di carburante. Naturalmente, questi numeri non sono una sorpresa considerando il motore presente sotto il cofano. L’EPA ha valutato il pick-up con motore V8 19,6 litri per 100 km nel ciclo combinato.

Per quanto concerne l’esperienza di guida, il recensore è rimasto stupito dallo sterzo e dalla manovrabilità che sono migliori di quanto si aspettasse. Attraverso il video possiamo anche vedere in azione le sospensioni del pick-up che riescono a fare un ottimo lavoro nell’assorbire le insidie dell’asfalto.

Per maggiori informazioni sul Ram 1500 TRX, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del filmato presente dopo la galleria fotografica.

