Peugeot 508 Sport Engineered: ecco quanto costa in Spagna

La Peugeot 508 Sport Engineered 2020 è la versione più sportiva della berlina francese. Il suo motore è un ibrido plug-in e sviluppa 360 cavalli, una cifra un po’ inferiore a quella del prototipo da cui proviene, veicolo rispetto al quale ha anche un’estetica meno futuristica. Il suo cambio è automatico e la trazione totale. La vettura è disponibile in Spagna da 62.200 euro.

La Peugeot 508 Sport Engineered e la sua variante shooting brake, la 508 SW Sport Engineered, sono il primo modello di una nuova famiglia di veicoli ad alte prestazioni del marchio francese. Questi faranno parte della gamma “Peugeot Sport Engineered”. Essa aspira ad essere l’equivalente di BMW M Performance o Mercedes-Benz AMG. Questo particolare modello deriva dalla 508 Sport Engineered Concept .

Grazie al suo design, può essere considerato un diretto rivale della Skoda Octavia RS iV. La Peugeot 508 Sport Engineered 2020 segue la linea mostrata dalle altre versioni del modello, anche se incorpora alcune novità che rendono molto chiaro il carattere sportivo della proposta. L’i-Cockpit è lo stesso della versione normale e accanto ad esso c’è un cruscotto digitale e un display head-up.

Lo schermo del sistema multimediale si trova al centro del cruscotto, appena sotto le prese d’aria, ed ha una dimensione di 10 pollici. Il sedile del conducente è riscaldato e ha una funzione di massaggio. I materiali scelti per il rivestimento sono Alcantara e pelle Nappa Mistral.

La Peugeot 508 Sport Engineered 2020 mantiene la configurazione ibrida plug-in del prototipo da cui proviene. La vettura ha una potenza di 360 cavalli. La coppia massima è di 520 Newton metri. Con questo motore, la Peugeot 508 Sport Engineered diventa il modello di serie Peugeot più potente di sempre.

La base termica di questo motore è un 1.6 PureTech a benzina da 200 cavalli, a cui si aggiungono due motori elettrici, uno situato nella parte anteriore e l’altro nella parte posteriore. In questo modo la 508 Sport Engineered è un modello a trazione integrale. Il cambio è un automatico a otto velocità.

In termini di prestazioni, la Peugeot 508 Sport Engineered 2020 completa l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in poco più di 5,2 secondi. La sua velocità massima è di 250 chilometri / ora. Il consumo medio approvato è di 2 litri per 100 chilometri, mentre le sue emissioni restano di 46 grammi di CO2 per chilometro percorso, il tutto secondo il protocollo di omologazione WLTP.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 508 Sport Engineered avvistata in foto spia sia in versione berlina che sw

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI