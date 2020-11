RM Sotheby’s propone una splendida Ferrari 328 GTS del 1986

Se c’è un settore che non si è fermato nemmeno durante quest’epoca di Coronavirus, questo è quello delle aste per auto classiche. La crisi economica determinata da una Pandemia inimmaginabile prima di questo particolare 2020 non ha spento le speranze di chi investe un patrimonio in vetture dal fascino indiscusso.

È rimasta pressoché intatta la voglia di auto, meglio se d’epoca, da portarsi a casa sborsando cifre mai basse. Ma in questo caso le cifre a disposizione per portarsi a casa una splendida Ferrari 328 GTS del 1986 non sono elevatissime, ma bisogna comunque disporre di almeno tre cifre prima della virgola. La vettura è praticamente immacolata visto che possiede un contachilometri fermo a meno di 20mila chilometri e si può portare a casa a poco meno di 110mila euro a patto che vi troviate a Bedford Hills, nei pressi di New York.

Asta fallita a metà mese

La vettura era stata posta all’asta da RM Sotheby’s a metà novembre ma non era andata per come previsto. Di conseguenza, sempre RM Sotheby’s, ha permesso di acquistare la Ferrari 328 GTS del 1986 tramite una forma di acquisto privata al prezzo indicato più sopra. La vettura, come si diceva, è praticamente assimilabile al nuovo e presenta una splendida vernice Azzurro Blue. Una vernice rara, come risulta non proprio diffusa anche la stessa 328 GTS venduta in soli 6068 esemplari tra il 1985 e il 1989.

La 328 GTS oggetto della vendita apparteneva a James Khougaz, un noto collezionista molto conosciuto nella scena delle Hot Rod: fu lui infatti il primo proprietario avendola acquistata presso la Hollywood Sport Cars di Hollywood in California. Oltre alla interessante vernice esterna, la bella 328 GTS del Cavallino Rampante possiede dei bellissimi interni beige. Khougaz guidò la vettura per nove anni quando poco prima della sua morte decise di lasciare la vettura all’interno del suo garage.

Il secondo proprietario decise invece di realizzare una revisione completa della sportiva di Maranello, sostituendo la cinghia di distribuzione nel 2013. L’attuale proprietario l’aveva invece acquistata a inizio 2014 percorrendo solamente 2.100 chilometri. La vettura appare ben tenuta e ha beneficiato della ordinaria manutenzione. Il prezzo di vendita comprende il contratto di vendita originale, l’adesivo della Hollywood Sport Cars, le carte di immatricolazione dei precedenti proprietari oltre ai documenti di servizio del 1987 e alle brochure dell’epoca con manuali e garanzia. Immancabile il kit di attrezzi originale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI