Alfa Romeo Tonale ancora di salvezza del Biscione in Australia?

Alfa Romeo Tonale sarà un modello perfetto per il rilancio del marchio Alfa Romeo in Australia, ma il nuovissimo SUV di piccole dimensioni potrebbe non arrivare in Australia almeno fino al 2022 o forse anche dopo. Concorrente per rivali del calibro di Audi Q3, BMW X1 e Mercedes-Benz GLA, Alfa Romeo Tonale è stata rivelata in forma quasi definitiva nel marzo 2019, ma come riportato all’inizio di quest’anno la produzione è stata ritardata fino alla seconda metà del 2021.

Ciò significa che la produzione con guida a destra e il suo lancio in Australia probabilmente si protrarranno nel 2022 nella migliore delle ipotesi, lasciando l’Alfa Romeo totalmente dipendente dallo Stelvio (il suo unico SUV) e dalla berlina di medie dimensioni Giulia. Le vendite combinate di Alfa Romeo quest’anno in Australia hanno totalizzato solo 626 unità (alla fine di ottobre), in calo del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma il capo dell’Alfa Romeo in Australia (e dei marchi Chrysler e Jeep), Kevin Flynn, rimane ottimista sul futuro del marchio.

“Ci sono molti piani, è emozionante andare avanti”, ha detto Flynn. Sebbene Flynn non abbia detto chiaramente quando Alfa Romeo Tonale debutterà in Australia o abbia rivelato dettagli specifici, dichiarando che “tutto ciò si svolgerà a tempo debito”, è profondamente consapevole dell’importanza del nuovo modello mentre i clienti continuano a passare dalle autovetture ai SUV.

“Conosciamo già il Tonale, che è stato mostrato in forma concettuale e puoi capire la forma di quel veicolo e puoi capire, in tutto il mondo, come i SUV e i crossover sono diventati l’evoluzione dell’auto”, ha detto. “Un veicolo in stile SUV ha molto senso nel modo in cui lo si vive ed è diventato sempre più la forma di ciò che le persone cercano.”

