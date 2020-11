PSA: importante nomina per il gruppo transalpino

Groupe PSA ha nominato Andy Hall nel ruolo appena creato di LCV e Direttore strategico per Peugeot, Citroën e DS Automobiles nel Regno Unito con effetto immediato.

In qualità di Direttore dei veicoli commerciali leggeri, Andy supervisionerà l’attività dei veicoli commerciali leggeri per Peugeot e Citroën per garantire una chiara focalizzazione strategica sulle esigenze dei clienti dei veicoli commerciali leggeri. La creazione del nuovo ruolo evidenzia l’impegno di Groupe PSA per rafforzare la posizione del Gruppo nel settore dei veicoli commerciali leggeri.

In qualità di direttore strategico, Andy supervisionerà lo sviluppo di progetti strategici chiave in tutta l’azienda per tutti e tre i marchi, per fare in modo che Groupe PSA rimanga concentrato sull’adattamento del business per i futuri sviluppi nel settore automobilistico per garantire che il Gruppo mantenga il suo vantaggio competitivo.

Alison Jones, Group Managing Director UK, e Senior Vice President, Groupe PSA, ha dichiarato: “Sono molto felice di dare il benvenuto ad Andy nel suo nuovo ruolo di LCV e Strategy Director. Questo nuovissimo ruolo delinea il nostro impegno in particolare nei confronti del settore dei veicoli commerciali leggeri e dei nostri clienti dei furgoni, poiché ci concentriamo sulla crescita del nostro business attraverso la nostra esperienza del cliente. Andy porta con sé una vasta esperienza ed è nella posizione ideale per assumere questo ruolo. Gli auguro il meglio. ”

Parlando della sua nuova nomina, Andy Hall, LCV e Strategy Director, ha dichiarato: “Sono molto entusiasta del mio nuovo ruolo all’interno di Groupe PSA. Questi sono tempi difficili per l’intero settore, ma sono entusiasta di iniziare correttamente e non vedo l’ora di lavorare con i miei nuovi colleghi “.

Andy Hall è stato in precedenza Direttore di Eurorepar Car Service e dell’Indipendent Aftermarket, responsabile dello sviluppo della strategia di ricambi aftermarket multimarca di Groupe PSA e della sua rete di officine indipendenti nel Regno Unito. Ha supervisionato la crescita della rete e lo sviluppo delle gamme di ricambi Eurorepar e del marchio del fornitore del gruppo tramite la rete Distrigo Hub.

