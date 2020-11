Nuova Citroën C3: ecco come potrebbe essere | Render

Il progetto SC21 darà vita alla nuova Citroën C3 che recentemente è stata già avvistata in alcune foto spia in India. Oltre a questo, la vettura sarà venduta anche in Brasile, Europa e Cina.

In questo articolo vi proponiamo una progetto digitale realizzato da L. Reynes pubblicato sul sito Web Passionnément Citroën che ci dà un’idea di come potrebbe essere il design finale della nuova C3.

Nuova Citroën C3: un progetto digitale ci anticipa il possibile design finale

Parte del progetto C-Cubed, che coinvolge almeno tre modelli subcompatti in India, la nuova C3 dovrebbe avere una lunghezza di circa 4 metri. Sia la versione standard che il successore della Aircross e il terzo modello, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere un minivan, sorgeranno su una versione semplificata della piattaforma modulare CMP senza però avere un aspetto low-cost.

La nuova Citroën C3 avrà diverse caratteristiche dell’attuale modello europeo ma con alcune influenze estetiche della C5 Aircross che porteranno alla creazione di un crossover compatto. La nuova C3 Aircross, invece, avrà un volto più da SUV, come l’attuale modello europeo, in modo da soddisfare i desideri dei vari automobilisti.

Prevista anche una versione completamente elettrica con il nome di Citroën e-C3 che si proporrà sul mercato a un prezzo competitivo, utilizzando una batteria da 37 kWh o meno e un’autonomia compresa tra 200 e 300 km. La versione d’accesso dovrebbe essere equipaggiata dal processore benzina PureTech 1.2 con potenza fino a 90 CV, così come le versioni turbo da 100 o 116 CV.

