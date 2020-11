Peugeot Landtrek 2021 debutta ufficialmente in Messico

Nelle scorse ore, a Los Cabos (in Messico), Peugeot ha avviato ufficialmente la commercializzazione in America Latina del nuovo Peugeot Landtrek, come anticipato in un recente articolo. La vendita del nuovo pick-up avverrà in due fasi: Messico, Uruguay, Ecuador, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Guatemala, Haiti e Cile nella prima fase e poi Argentina, Brasile e Columbia nella seconda.

Durante i test drive organizzati dal braccio destro messicano del brand di PSA, 50 giornalisti sono stati invitati a testare le capacità di guida e la resistenza del nuovo Landtrek sulle strade e sui percorsi della Baja California. Il raid è stato programmato anche da Los Cabos, che offre 26.000 km attraverso le incredibili diversità del continente sudamericano, fino a Ushuaia a febbraio 2021.

Nuovo Peugeot Landtrek: l’ultima generazione di pick-up è stata presentata in Messico

Con l’arrivo del Landtrek 2021, che entra nel segmento dei pick-up da 1 tonnellata, la casa del Leone aumenta la sua presenza nei mercati internazionali. Si tratta di un segmento in continua evoluzione che ad oggi rappresenta più di 2,5 milioni di vendite annuali in tutto il mondo.

La nuova generazione del pick-up porta con sé tutti gli elementi imprescindibili nel segmento quali versatilità, capacità di guida su percorsi off-road, facilità di manutenzione, affidabilità e grandi prestazioni di traino e portata. Grazie alle sue caratteristiche, come stile straordinario, maggiore modularità e dimensioni senza precedenti, il veicolo riesce a soddisfare le aspettative di una clientela esigente, offrendo una capacità di carico da record, un comfort degno di un SUV e una versatilità rafforzata.

Con il nuovo Landtrek, Peugeot ha voluto affrontare tre sfide: perseguire la propria crescita al di fuori dell’Europa tramite un’offerta di pick-up quanto più internazionale possibile, aumentare i volumi di vendita affidandosi a una gamma completa di veicoli commerciali leggeri e rafforzare la sua immagine internazionale attraendo nuovi clienti.

Oggi è partito un test che durerà 50 giorni

Con una gamma più ampia di veicoli commerciali leggeri, Peugeot è nettamente in vantaggio per potersi aprire a nuovi mercati. Il Peugeot Landtrek 2021 è la nuova arma del marchio francese per conquistare nuovi mercati e nuovi clienti al di fuori dell’Europa.

L’affidabilità, la qualità, la robustezza e il comfort offerti dal nuovo pick-up saranno messi a dura prova sulle strade e sui percorsi del continente sudamericano durante un viaggio di 50 giorni e 26.000 km che parte proprio oggi, mercoledì 25 novembre 2020, da Los Cabos.

Tre esemplari di Landtrek partiranno da lì per attraversare il Messico, prima di raggiungere l’Ecuador via mare e proseguire il loro viaggio verso la città più meridionale di Ushuaia, in Argentina.

Ana Theresa Borsari, Country Manager Brasil di Peugeot, Citroën e DS, ha detto: “Il nuovo Peugeot Landtrek sarà un altro ottimo prodotto e fa parte della nostra offensiva nel segmento dei veicoli commerciali. Arriverà in un secondo momento in Brasile e si posizionerà in primo piano in uno dei segmenti più dinamici del mercato. Con questo lancio è anche importante rafforzare l’importanza che PSA attribuisce all’America Latina“.

Ecco le motorizzazioni disponbili

Il nuovo Landtrek propone 1200 kg di capacità di carico e può trainare fino a 3000 kg. La gamma di motori è costituita da un propulsore diesel 1.9 da 150 CV e 350 nm e dal THP 2.4 progettato da Mitsubishi con 210 CV e 320 nm.

Le trasmissioni disponibili sono manuale a 6 rapporti e automatica sempre a 6 velocità. Tuttavia, quest’ultima è disponibile soltanto con il motore THP da 2.4 litri. È probabile che in futuro arriverà un powertrain diesel 2.0 o di cilindrata superiore con potenza compresa fra 170 e 210 CV.

A bordo del Peugeot Landtrek 2021 troviamo diverse caratteristiche come controlli di trazione e stabilità, sistema di infotainment con schermo da 10 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera, volante compatto e altro ancora.

