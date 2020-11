Ram Truck guida la 94esima parata annuale del Giorno del Ringraziamento di Macy

Il marchio Ram Truck sta partecipando alla tradizione festiva unica nel suo genere come Truck ufficiale della Parata del Giorno del Ringraziamento di Macy per il sesto anno consecutivo. Lavorando a stretto contatto con il team di Macy’s e la città di New York per la presentazione speciale solo per la trasmissione televisiva, Ram sta contribuendo a mantenere viva la tradizione delle vacanze poiché più di 15 veicoli rimorcheranno tutti i carri, consentendo a milioni di newyorkesi e alla nazione intera di poter ammirare la parata in sicurezza dalle proprie case e portare gioia nei cuori di milioni di persone in tutta la nazione.

“La Macy’s Thanksgiving Day Parade è sempre stata sinonimo dell’inizio ufficiale delle festività natalizie ed è un privilegio essere il camion ufficiale di una delle occasioni più celebri d’America”, ha dichiarato Mike Koval Jr. , capo di Ram Brand. “I nostri veicoli Ram sono costruiti per servire e siamo onorati di servire l’iconica parata con il nostro portafoglio completo di modelli pluripremiati per tirare questi carri per le strade di New York City in questo evento storico che porta così tanta gioia nei cuori di milioni in tutta la nazione “.

Ram non solo aiuterà a trasportare i carri lungo il percorso della parata, ma aiuterà anche a spostare altri materiali da parata necessari per produrre la celebrazione annuale, dai contenitori degli attrezzi ai costumi e molto altro ancora, in vista dell’inizio della processione del Ringraziamento Giorno. Il marchio Ram Truck ha fornito alla parata Macy’s più di 50 pickup e furgoni commerciali Ram ProMaster, molti dei quali sono utilizzati per le funzioni dietro le quinte che precedono l’inizio della parata.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler richiama alcuni esemplari di Dodge Journey e Ram Truck per un problema

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI