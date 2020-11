Lo Jeep Store di Amazon apre agli appassionati

Lo spirito unico del marchio Jeep è ora disponibile nel Jeep Store ufficiale di Amazon. Gli appassionati del marchio americano che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles possono acquistare centinaia di opzioni per attrezzi e prodotti con licenza del marchio Jeep autentici, progettati specificamente per vivere le avventure della vita, attraverso il negozio ufficiale di Amazon.

Su Amazon apre lo Jeep store per i clienti di Stati Uniti e Canada

“L’apertura del nostro negozio Jeep su Amazon offre ai nostri proprietari, fan e follower negli Stati Uniti e in Canada l’opportunità di abbracciare lo stile di vita Jeep offrendo centinaia di prodotti e attrezzature con licenza ufficiale in un unico sito”, ha affermato Marissa Hunter, Head of Marketing, FCA – Nord America.

“Grazie a un’eredità iconica di 80 anni, il marchio Jeep è diventato il simbolo della libertà e dell’avventura. I nostri prodotti a marchio Jeep offrono ai nostri fan la possibilità di esplorare e godersi ogni angolo di questo mondo aspro ma raffinato”, ha concluso il dirigente di Fiat Chrysler Automobiles in Nord America.

I prodotti e la merce in licenza nel Jeep Store di Amazon includono abbigliamento, attrezzatura da campeggio / avventura, collezioni iconiche, articoli per bambini, prodotti per la casa e accessori (custodie per telefoni, auricolari, portachiavi), disponibili per gli appassionati appena in tempo per le vacanze.

