Maserati sceglie Ubigi per offrire il Wi-Fi integrato a bordo

Maserati è il brand FCA più recente ad offrire il Wi-Fi a bordo grazie al marchio Transatel per l’auto connessa: Ubigi. Il servizio Ubigi per Maserati è disponibile su tutti i modelli MY21 e diventerà una caratteristica fondamentale per tutte le auto vendute in Europa.

I servizi di connettività di Ubigi abilitano il Wi-Fi a bordo tramite un hotspot Wi-Fi integrato, che può connettere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, contribuendo a una perfetta esperienza digitale dei passeggeri. La connettività ininterrotta ad alta velocità consente lo streaming per l’infotainment, l’assistenza vocale e l’accesso a Maserati Connect, il programma proprietario del marchio che offre servizi a valore aggiunto che migliorano l’esperienza per il proprietario Maserati.

Maserati offre ai clienti di questi nuovi modelli in Europa un piano di prova gratuito di 3 GB per 3 mesi. Il pacchetto dati include la possibilità di acquistare pacchetti di ricarica dati aggiuntivi o abbonamento quando lo desiderano: i proprietari di Maserati hanno la scelta tra due piani dati per soddisfare al meglio le loro esigenze, tramite un pagamento una tantum o tramite un abbonamento mensile ricorrente. I piani dati possono essere utilizzati ovunque durante la guida attraverso tutti i paesi EU27 + UK + CH.

Ubigi, un marchio Transatel, fornisce connettività a tariffe locali, gestisce le relazioni e il supporto con clienti e rivenditori e abilita il processo di pagamento per gli acquisti di pacchetti di dati. Gli utenti finali possono gestire senza problemi il proprio account Ubigi all’interno dell’applicazione selfcare, accessibile tramite qualsiasi dispositivo. L’applicazione selfcare multilingue consente la gestione dell’account, la registrazione dell’utente e il pagamento, tra le altre funzionalità.

Marie-Julie Le Guen, Responsabile dei servizi di vendita al dettaglio di Transatel: “Sono molto orgogliosa della traiettoria del nostro marchio Ubigi, piuttosto unico nel mondo dei servizi connessi. Oggi, sono entusiasta di vedere il servizio presentato alla clientela Maserati, uno che è più abituato al lusso e desideroso di sperimentare un servizio impeccabile. La loro esperienza sarà della massima importanza per guidare le evoluzioni del marchio per il futuro “.

Transatel, un membro del gruppo NTT, è l’abilitatore tecnico dietro il servizio rivolto ai clienti di Ubigi. Il design di Transatel del viaggio del cliente per questo servizio di auto connessa è il risultato di quasi 20 anni di esperienza nella commercializzazione di offerte di telecomunicazioni direttamente agli utenti finali in tutto il mondo.

La partnership di lunga data tra Transatel e il Gruppo FCA è iniziata nel 2017, con Transatel che ha fornito la soluzione tecnica alla base dell’unità di bordo Mopar Connect lanciata nel 2018, che è stata distribuita nell’after-market dell’UE29, indirizzata sia al Business-to-Business (B2B) mercato (come le società di autonoleggio) e il mercato Business-to-Consumer (B2C). Nel 2019, FCA Group ha nuovamente scelto l’architettura 4G di Transatel per il proprio Global Connected Vehicle Ecosystem.

