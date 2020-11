Ferrari 488: due nuovi prototipi con V12 e V6 ibrido avvistati nella nebbia

Solitamente, le case automobilistiche utilizzano un rivestimento mimetico per nascondere le novità delle vetture in arrivo. Tuttavia, Ferrari ha recentemente sfruttato una fitta nebbia per condurre alcuni test sul suo motore ibrido V6 e nascondere alcuni dettagli del prototipo di prova.

Nonostante ciò, il famoso youtuber Varryx ha avuto la possibilità di registrare un video e pubblicarlo sulla piattaforma di Google. Catturato vicino al quartier generale a Maranello, il filmato ci mostra un’auto di prova difficile da vedere vista la fitta nebbia e inoltre il suo bianco mimetico si fonde perfettamente con l’ambiente circostante. Si tratta del corpo della 488 che sotto il cofano dovrebbe avere il misterioso propulsore ibrido V6 che attualmente è in fase di sviluppo.

Ferrari 488: Maranello prosegue con i test sul nuovo motore V6 ibrido

Nella clip possiamo vedere che l’auto resta silenziosa quando viaggia a una velocità moderata su un breve tratto di strada ma all’improvviso possiamo sentire il sound del sei cilindri proveniente dall’impianto di scarico posteriore. Sembra che questo test sia stato effettuato dagli ingegneri di Ferrari per provare l’attivazione corretta del motore a combustione interna dopo una certa velocità.

Nello stesso video condiviso da Varryx c’è anche un altro prototipo, sempre con il corpo della 488, ma che indossa un rivestimento mimetico grigio/nero. Tuttavia, non si tratta di un prototipo con il motore V6 ibrido in quanto il sound proveniente dallo scarico è costante e soprattutto più marcato rispetto all’altro. Ciò suggerisce la presenza di un V12 sotto il cofano motore. Magari la casa automobilistica modenese sta sviluppando anche un nuovo powertrain ibrido V12.

Ferrari ha affermato recentemente che mantenere in vita il 12 cilindri sarà molto difficile viste le normative sulle emissioni che diventano sempre più severe. Al momento comunque non c’è alcuna informazione circa un V12 elettrificato. Dal punto di vista prestazionale, però, è ancora possibile e ciò è stato confermato un paio di settimane fa da un prototipo camuffato con il corpo de LaFerrari.

