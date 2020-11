Ram 1500 2021 nominato 10Best Vehicles da Car and Driver

Per il terzo anno consecutivo, Car and Driver ha inserito il Ram 1500 2021 nella sua lista 10Best vehicles for 2021. I precedenti vincitori sono stati invitati a difendere il loro primato e anche il nuovo 1500 TRX è stato sottoposto a valutazione. Il riconoscimento di Car and Driver si applica all’intera gamma del famoso pick-up americano e inoltre è l’unico della sua categoria ad aver conquistato un posto nell’elenco di quest’anno.

Car and Driver valuta ogni concorrente rispetto ai suoi rivali utilizzando una scala di 100 punti e basando ogni punteggio su quanto riesce a soddisfare lo scopo per cui è stato realizzato e quanto è buono il suo prezzo sul mercato. Tale premio riconosce le auto, i pick-up, i SUV e i furgoni più divertenti da guidare e più intelligenti disponibili all’acquisto in America.

Ram 1500 2021: l’intera gamma del pick-up è stata premiata da Car and Driver

Mike Koval Jr., Head of Ram Brand, ha detto: “Siamo incredibilmente onorati che il Ram 1500 si sia guadagnato un posto nella lista 10Best vehicle di Car and Driver per il terzo anno consecutivo ed è un conferma che continuiamo a progettare i migliori pick-up. Siamo onorati che il riconoscimento di Car and Driver includa anche il nuovissimo Ram 1500 TRX che rappresenta il punto di riferimento nel segmento dei pick-up dalle prestazioni estreme e riflette chiaramente la leadership del marchio nel segmento“.

Sharon Silke Carty, Editor-in-Chief di Car and Driver, invece ha affermato: “Il Ram 1500 supera facilmente la concorrenza con i suoi interni lussuosi e la qualità di guida confortevole. L’aggiunta del TRX offre agli acquirenti un’opzione davvero divertente ma che non è per i deboli di cuore. Un pick-up così buono per l’off-road non ha nulla a che fare con il fatto di essere così performante anche sull’asfalto ma lo è e lo adoriamo“.

Per la terza volta consecutiva, Car and Driver ha combinato 10Best Cars e 10Best Trucks and SUVs in un unico elenco chiamato 10Best for 2020, che compare nel numero di gennaio della rivista. Per due intere settimane, i redattori del magazine hanno guidato, testato ed esaminato oltre 70 veicoli fra auto, pick-up, SUV e furgoni.

Per conquistare la vittoria 10Best, un modello deve misurarsi contro avversari diversi. Ogni vincitore deve fornire un’eccezionale coinvolgimento alla guida, praticità e adempiere alla sua missione meglio di qualsiasi altro competitor. Infine, Car and Driver esclude qualsiasi veicolo con un prezzo base superiore a 90.000 dollari.

