Una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II Blu Lagos è in cerca di una nuova casa

Attraverso una nuova asta, intitolata The Homologation Collection (che si terrà in Arizona il 22 gennaio 2021), RM Sotheby’s proporrà in vendita una bellissima e rarissima Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II del 1995 dipinta in Blu Lagos con telaio n°ZLA831AB000585110.

Si tratta di una vettura che sicuramente attirerà l’attenzione di tantissimi collezionisti in quanto la nota casa d’aste la offre senza alcun prezzo di riserva, quindi qualunque cifra offerta dal compratore sarà accettata.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II: un bellissimo esemplare Blu Lagos verrà battutto all’asta a gennaio

La casa automobilistica torinese ha prodotto all’incirca 200 esemplari di questa Evoluzione II Blu Lagos, quindi è sicuramente una delle versioni più apprezzate fra le serie speciali prodotte fra il ‘93 e il ‘95. La targa italiana conferma che questo veicolo è stato immatricolato per la prima volta nel nostro Bel Paese.

La speciale colorazione Blu Lagos è presente su tutta la carrozzeria ed è abbinata a una sottile fascia gialla presente sulle fiancate e a interni in pelle crema. Da notare i sedili sportivi Recaro con poggiatesta Integrale.

Sotto il cofano della Delta HF Integrale Evoluzione II è presente un motore turbo a 16 valvole da 2 litri capace di sviluppare una potenza di 215 CV, dunque sicuramente riesce ad offrire ancora un piacere di guida coinvolgente.

Dando un’occhiata alle varie foto presenti nell’articolo, potete chiaramente vedere che questo esemplare è stato mantenuto in ottime condizioni in quanto sia la carrozzeria che gli interni non hanno nessun graffio. Inoltre la vettura ha percorso appena 38.973 km.

Per quanto riguarda il prezzo finale di vendita, questa Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II potrebbe essere battuta all’asta da RM Sotheby’s anche a oltre 100.000 euro.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI