Ferrari 599 SA Aperta con silenziatore Novitec produce quasi 125 dB! | Video

La Ferrari 599 SA Aperta è una delle vetture più speciali realizzate dalla casa automobilistica modenese. Nello stabilimento di Maranello sono stati prodotti appena 80 esemplari, il che è un evento molto raro vederne uno dal vivo.

Come suggerisce il nome, la 599 SA Aperta è basata sulla 599 GTB, una delle granturismo con motore centrale-anteriore realizzate da Ferrari che riesce a proporre lusso e comfort senza rinunciare alle prestazioni.

Ferrari 599 SA Aperta: un bellissimo esemplare riceve un silenziatore Novitec

Anche se auto come questa non fanno notizia quanto le supercar a motore centrale, in realtà rappresentano al meglio gli inizi del cavallino rampante rispetto alle più recenti SF90 Stradale e 488 Pista.

Tornando alla Ferrari 599 SA Aperta, la roadster è stata presentata come un tributo in edizione limitata a Sergio e Andrea Pininfarina (SA deriva proprio dai nomi dei due designer). La rimozione del tetto ha comportato anche diverse modifiche, alcune collegate alla natura open top del veicolo.

Tra queste abbiamo l’impianto di scarico preso in prestito dalla 599XX. Il suono della 599 GTO e il suo motore V12 aspirato da 6 litri da 670 CV e 620 nm era già molto piacevole da ascoltare ma l’aggiunta del particolare scarico dell’estrema XX ha portato il sound a un livello superiore.

Tuttavia, il famoso tuner Novitec ha deciso di rendere il suono della 599 SA Aperta ancora più aggressivo installando un silenziatore sportivo sviluppato dalla stessa società di tuning. Il silenziatore può essere acceso o spento utilizzando il manettino presente sul volante e questa è sicuramente un’ottima notizia considerando che, quando è acceso, lo scarico può produrre quasi 125 dB.

Per scoprire maggiori informazioni sulla Ferrari 599 SA Aperta modificata da Novitec, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

