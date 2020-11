Attestato punti-patente Portale Automobilista: come funziona. Immagina di prendere una multa elettronica con telecamera data dal Grande Fratello: ti arriva a casa la comunicazione del verbale più quella della sottrazione dei punti. Che in origine sono 20. Se sei vicino a zero, col rischio di rifare gli esami della patente, ti è utile fare il corso punti patente nelle autoscuole. Paghi (prezzo liberamente scelto dalle autoscuole), segui 12 ore, non fai esami, e hai i 6 punti indietro. Ma occhio: sino a ieri, dovevi ricevere a casa la comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Motorizzazione, ministero Trasporti) per poi fare il corso. Ora invece fai tutto tu da solo sul web dopo che ti arriva una mail.

Attestato punti-patente Portale Automobilista: ecco perché

Ai fini di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica, sono state innovate le modalità di comunicazione che Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare agli interessati. Quando? In caso di variazione del punteggio della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente. La comunicazione è effettuata attraverso il Portale dell’Automobilista che, previa registrazione, invia all’interessato una mail a seguito di avvenuta decurtazione del punteggio.

Inoltre, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul predetto Portale, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf. Contenente il saldo del proprio punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni e incrementi. Quindi, scarichi il Pdf, contatti l’autoscuola e il gioco è fatto. Utilizzando l’app iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio cellulare, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

Addio alla carta per l’automobilista

Infatti, c’è stata anche l’eliminazione del tagliando di aggiornamento della residenza su carta di circolazione/documento unico. Addio alla carta.

