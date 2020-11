Nuova Peugeot 308 per la polizia greca

Mentre in Francia sono in arrivo la Seat Leon Cupra e la Renault Mégane RS come nuove auto delle forse dell’ordine, la polizia greca ha ricevuto un modello francese per equipaggiare i propri ufficiali. Secondo un post su Twitter dello stesso capo di Peugeot Jean-Philippe Imparato, la polizia greca riceverà non meno di 370 Peugeot 308.

Poiché la Grecia non ha un’industria automobilistica significativa, la scelta dei veicoli della polizia è aperta a tutte le marche. Peugeot è generalmente uno dei marchi più popolari in Grecia insieme a Toyota.

Ma torniamo alla nuova Peugeot 308: sono bianche e hanno la serigrafia della polizia greca, ovvero una banda blu sul profilo e il logo della polizia sul lato inferiore della portiera. Ovviamente hanno una barra luminosa blu e tutti hanno vetri oscurati come protezione solare, ma anche per trasportare i delinquenti in modo discreto.

I poliziotti greci ottengono un’auto completamente sviluppata: la seconda generazione della Peugeot 308 è alla fine del suo ciclo di vita. La nuova generazione sta per essere presentata in anteprima e diversi prototipi sono stati avvistati dai fotografi spia. Secondo le nostre informazioni, le nuove Peugeot 308 saranno svelate a marzo 2021.

È interessante notare che anche la polizia spagnola riceverà auto francesi del gruppo PSA. Si tratta della Citroën C5 Aircross e della Peugeot 3008 nella versione ibrida plug-in da 225 CV prima della polizia greca. La flotta è completata da 365 Peugeot 308 e 244 Opel.

