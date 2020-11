PSA ‘adegua’ la sua produzione nell’impianto di Saragozza

Lo stabilimento Groupe PSA di Figueruelas (Saragozza) ha deciso di adeguare la propria produzione nel mese di novembre per “prudenza”, vista l’incertezza sui mercati dovuta alla pandemia. Tuttavia, queste misure non hanno alcun effetto sull’occupazione in fabbrica e la produzione rimane in linea con quella registrata nel periodo pre-COVID.

In particolare, le due linee della fabbrica hanno lavorato su turni aggiuntivi da luglio. Tuttavia, viste le misure restrittive che alcuni paesi europei stanno adottando di fronte alla seconda ondata di pandemia, a titolo precauzionale si è deciso di sospendere i turni supplementari del fine settimana previsti sulla linea 1 per questo mese. Vengono mantenuti quelli della linea 2 della Opel Corsa, un veicolo che, inoltre, sta funzionando molto bene sul mercato.

Allo stesso modo, dalla prossima settimana, il turno notturno sulla linea 1 non funzionerà la domenica e il giovedì per il resto del mese. PSA ha comunicato che questa decisione è motivata dalla necessità di adattarsi a un contesto generalizzato di chiusura dei mercati europei, che stanno applicando nuove misure restrittive per fermare la seconda ondata di pandemia. Ad esempio, le concessionarie hanno già chiuso in Inghilterra e Francia.

Anche con questa situazione, i livelli di produzione dello stabilimento PSA di Saragozza sono buoni e l’attività si svolge su tre turni. Tuttavia, l’attuale contesto pandemico rende instabile lo scenario produttivo, per cui, con l’evolversi degli eventi, sarà necessario utilizzare meccanismi di flessibilità – concordati con la rappresentanza dei lavoratori – per apportare aggiustamenti produttivi al esigenze del mercato.

Ti potrebbe interessare: PSA ridurrà le emissioni di CO2 dei propri stabilimenti del 20% tra il 2018 e il 2034

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI