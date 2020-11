Fiat Ducato: ecco un curioso test di velocità condotto sull’Autobahn | Video

Il Fiat Ducato è fra i veicoli commerciali leggeri più apprezzati e venduti in Italia e in diverse parti del mondo.

Nel 2006, la casa automobilistica torinese ha presentato la terza serie del veicolo che si differenzia dalla precedente per alcune caratteristiche come ad esempio i gruppi ottici anteriori rivolti verso l’alto, la mascherina frontale molto più grande e le diverse motorizzazioni disponibili.

Fiat Ducato: un esemplare terza serie del 2012 sfreccia sull’Autobahn

Oltre al modello standard, la terza serie del Fiat Ducato è composta anche dalla versione Maxi con peso totale a terra di 4000 kg e una portata utile di carico di 2000 kg.

Come detto poco fa, il furgone terza serie è stato proposto in diverse motorizzazioni, esattamente cinque dal 2011 a 2014: Multijet 115 da 2 litri da 115 CV e 280 nm, Multijet 130 da 2.3 litri da 130 CV e 320 nm, Multijet 150 da 2.3 litri da 148 CV e 350 nm e Multijet 180 da 3 litri da 177 CV e 400 nm.

Parliamo di propulsori diesel di tipo Euro 5. In aggiunta, il Ducato terza serie è stato venduto anche in versione metano con motore Natural Power 140 da 3 litri con potenza di 136 CV e 350 nm.

Da notare anche che la casa automobilistica torinese propone in vendita dal 2013 il suo Ducato anche nel mercato NAFTA sotto il brand Ram con il nome di Ram ProMaster. In questo caso, però, cambiano le motorizzazioni in quanto al posto del powertrain a gasolio dello storico brand torinese c’è il Pentastar V6 a benzina da 3.6 litri con potenza di 290 CV.

Dopo la galleria fotografica trovate un test di velocità molto particolare condotto dal canale YouTube TopSpeedGermany su un tratto di Autobahn senza limiti di velocità e riguarda nello specifico un Fiat Ducato terza serie del 2012 con motore Multijet 130.

