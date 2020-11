Ferrari SF90 Stradale: il primo esemplare al mondo è stato consegnato a Roma

La prima Ferrari SF90 Stradale al mondo è stata consegnata a Roma presso la concessionaria Samocar. Si tratta di un esemplare molto speciale poiché rivestito nella colorazione Giallo Modena e inoltre dispone della configurazione Assetto Fiorano.

Questo allestimento permette alla supercar ibrida plug-in di sfruttare degli ammortizzatori speciali Multimatic di categoria racing, uno spoiler posteriore in fibra di carbonio che incrementa la deportanza, degli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e un maggior utilizzo di materiali altamente tecnologici che permettono di ridurre il peso di 30 kg.

Ferrari SF90 Stradale: ecco il primo esemplare al mondo della supercar ibrida plug-in

Abbiamo già avuto modo di conoscere in passato le caratteristiche offerte dalla Ferrari SF90 Stradale, la prima vera ibrida plug-in sviluppata dalla casa automobilistica modenese. Sicuramente il fortunato proprietario di questo esemplare giallo con Assetto Fiorano saprà sfruttare al meglio il suo potenziale.

La super sportiva ibrida è stata annunciata per la prima volta durante un grande evento durato ben tre giorni e organizzato a Fiorano dal cavallino rampante. Alla presentazione della SF90 Stradale hanno partecipato diverse persone importanti come Louis Camilleri, John Elkann, Piero Ferrari, Flavio Manzoni e i piloti della Scuderia Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Sotto il cofano della supercar è presente un motore V8 biturbo da 4 litri appartenente alla famiglia F154, capace di sviluppare una potenza di 780 CV a 7500 g/min e 800 nm di coppia massima a 6000 g/min. Si tratta della potenza più alta raggiunta da un otto cilindri realizzato da Ferrari.

Quattro motori per una potenza totale di 1000 CV

Dato che si tratta di un’auto ibrida plug-in, accanto al propulsore endotermico troviamo ben tre motori elettrici: uno collocato tra il powertrain tecnico e il cambio e due sull’assale anteriore. Complessivamente, i tre motori elettrici sviluppano 220 CV, portando la potenza massima a un totale di 1000 CV che possono essere sfruttati impostando solo la modalità di guida Qualify.

Lo storico marchio modenese afferma che la SF90 è in grado di percorrere fino a 25 km in modalità full electric usando la batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni. I due motori indipendenti disposti anteriormente consentono alla vettura di raggiungere una velocità massima di 135 km/h e inoltre aggiunge la trazione integrale. Il V8 biturbo è abbinato a un nuovo cambio F1 a doppia frizione a 8 rapporti a bagno d’olio.

A livello di prestazioni, la Ferrari SF90 Stradale si avvicina molto a una monoposto di Formula 1. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 340 km/h. Sul Circuito di Fiorano, la supercar PHEV è riuscita a completare il giro in 1.19″, ossia 0,7 secondi in meno rispetto a LaFerrari.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI