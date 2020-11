Nuove Citroën C4 ed e-C4 offrono la stessa abitabilità pur avendo motori diversi

L’abitabilità rappresenta una delle caratteristiche più importanti per Citroën durante lo sviluppo di una vettura e appartiene al programma Citroën Advanced Comfort.

Le ultime Citroën C4 ed e-C4 100% elettrica confermano l’obiettivo della casa automobilistica francese di offrire il massimo comfort abbinato a un design unico e originale. Entrambe le vetture, pur avendo dei motori differenti, offrono la stessa abitabilità, confermando come questo modello nasca all’insegna della mobilità sostenibile.

Nuove Citroën C4 ed e-C4: la casa francese sottolinea l’ottima abitabilità presente a bordo delle due vetture

Le nuove C4 ed e-C4 presentano dimensioni esterne compatte in modo da conservare l’agilità necessaria per utilizzarle quotidianamente anche in città ma allo stesso tempo propongono un generoso spazio interno, soprattutto grazie al passo di 2670 mm (uno dei più lunghi del segmento). Inoltre, i passeggeri posteriori hanno abbastanza spazio per sedersi comodamente (198 mm).

La larghezza esterna delle due auto è pari a 1300 mm e consente di accogliere comodamente fino a tre passeggeri seduti dietro. Il vano bagagli di entrambe le vetture presenta una capacità di 380 litri la quale può essere sfruttata in maniera molto facile grazie alla soglia di carico bassa e piatta e le forme regolari del portellone.

Per garantire una maggiore praticità, il fondo con due posizioni consente di suddividere il bagagliaio e di usufruire di un pianale piatto quando si ripiega il divano posteriore. Nel caso della nuova Citroën e-C4, è possibile riporre facilmente i cavi di ricarica o diversi oggetti sotto il fondo del bagagliaio.

Se ciò non bastasse, ai lati del vano bagagli sono posizionati dei ganci per appendere le borse mentre il vano portasci consente di trasportare oggetti particolarmente lunghi. L’abitabilità a bordo delle nuove Citroën C4 ed e-C4 full electric è sottolineata dall’illuminazione ambientale. Questa caratteristica rappresenta uno dei pilastri del programma Citroën Advanced Comfort e contribuisce a immergere i passeggeri in un ambiente sereno e accogliente.

Le ampie superfici vetrate possono contare sul portellone dal profilo particolarmente inclinato. Aggiungendo il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente (disponibile come optional), l’effetto diventa ancora più avvincente.

All’interno dell’abitacolo delle due vetture ci sono poi una serie di vani molto pratici che consentono di riporre gli oggetti preferiti. Sono almeno 16 i vani portaoggetti presenti nelle nuove Citroën C4 ed e-C4, per un volume totale di 39 litri.

