Dodge Challenger SRT Hellcat sfida una Prius con motore Hemi | Video

La Toyota Prius è una delle ultime auto adatte a gareggiare contro una muscle car in una drag race. Tuttavia, l’esemplare che vi proponiamo in questo articolo è molto speciale in quanto si tratta di un modello non ibrido del 2008 soprannominato PriuSRT8.

Il corpo appartiene a una Prius di seconda generazione ma le restanti componenti non hanno nulla a che fare con essa. Come suggerisce il nome dato dal proprietario, sotto il cofano troviamo un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che è stato modificato per sviluppare circa 800 CV di potenza sulle ruote posteriori e almeno 900 CV complessivamente.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car gareggia contro un’insolita Toyota Prius

Accanto all’otto cilindri prodotto da Dodge è presente un cambio manuale a 6 velocità che non è sicuramente l’opzione ideale per affrontare al meglio una gara di accelerazione ma tiene attivo il pilota durante la gara. Per quanto riguarda l’avversario, si tratta di una Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody rivestita interamente di bianco.

Sfortunatamente, il video pubblicato su YouTube da R/T Life non riporta alcuna informazione sulla Challenger SRT Hellcat Widebody in questione ma dovrebbe nascondere sotto il cofano lo stesso motore della speciale Toyota Prius con 717 CV e 881 nm di coppia massima. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

