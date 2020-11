Auto elettriche nel mondo: nazioni e Case da record

Il Covid stronca anche l’elettromobilità. Da gennaio a luglio 2020, le immatricolazioni di vetture a zero emissioni nel mondo sono state 743.373, il 12% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: dati Jato. Comunque, per le auto elettriche nel mondo, ci sono nazioni e Case da record. Il tutto ovviamente condizionato in modo forte dagli ecoincentivi statali: se un ecobonus in un certo Paese premia un determinato tipo di macchina a batteria, la classifica delle immatricolazioni ne risulta alterata.

Auto elettriche nel mondo: comanda la Cina

In Cina 296.116 unità elettriche targate in 7 mesi, in rosso del 36% rispetto ai primi sette mesi del 2019, per il Covid e per il calo degli ecobonus. Che però adesso il regime nel Paese orientale ha stroncato. Secondi, gli Stati Uniti con 117.915 nuove auto elettriche (-8%). Anche qui, coronavirus e meno incentivi governativi hanno ricoperto un ruolo importante.

La lezione di Germania e Francia per l’auto

Al terzo posto nella classifica globale troviamo la Germania. Qui le auto elettriche immatricolate da gennaio a luglio 2020 sono 63.583, in crescita del 59% rispetto allo stesso periodo del 2019. Grazie a incentivi fiscali pesanti. Poi la cittadinanza è stata tutelata sotto il profilo economico nel lockdown. La politica al servizio degli elettori.

In quarta posizione c’è la Francia, 59.026 unità (+111%). Grazie anche a 8 miliardi di euro per i bonus delle vetture. La Francia, sempre in bocca a molti politici nostrani, non è stata imitata per gli incentivi automotive. Quinto posto per il Regno Unito 41.192 (+163%).

Case auto: stravince Tesla

Tesla è superstar fra i Costruttori: 205.966 unità, in aumento dell’11% rispetto ai primi sette mesi del 2019. Con 4 modelli tra berline compatte, sedan di lusso, suv coupé e crossover: Model 3, Model S, Model X e Model Y. In arrivo poi il pickup Cybertruck e della sportiva Roadster. Ottimo piazzamento sul secondo gradino per Renault, con 52.713 auto elettriche vendute da gennaio a luglio 2020 (+53%). Poi Volkswagen (41.435, +106%), Byd (34.583, -65%), Hyundai (34.281, -4%) e Nissan (32.723, -40%).

